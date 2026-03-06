²¬ËÜÏÂ¿¿ ¸¬µõ¤µ¤ËÈë¤á¤¿¼«¿®¡ÖºÇ¹â¤ÎÅê¼ê¤ÈÂÐÀï¤Ç¤¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¡ÚWBCÁíÎÏÂçÆÃ½¸¡Û
¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤ÎÂçË¤¤ËÄ¾·â¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
ÆüËÜÂåÉ½¤¬£³Âç²ñ¤Ö¤ê¤ÎÀ¤³¦°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡Ç23Ç¯¤Î£×£Â£Ã·è¾¡¤ÎºÇ½ª²ó¡¢²¬ËÜÏÂ¿¿¡Ê29¡Ë¤Ï¥í¡¼¥ó¥Ç¥Ý¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤Î°ìÎÝ¤Ë¤¤¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Þ¤Ç¤Ï¤¹¤°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ù¥ó¥Á¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¤¢¤Þ¤ê¤ËÁá¤¯¤Æ¡¢ËÍ¤¬ÎØ¤Ë²Ã¤ï¤ë¤È¤¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥â¥ß¥¯¥Á¥ã¤Ç¤·¤¿¡£ËÜÅö¤ËÌµ²æÌ´Ãæ¤Ç¡¢ÂçÃ«¤µ¤ó¡ÊæÆÊ¿¡¦31¡Ë¤¬¥²¡¼¥à¥»¥Ã¥È¤Î½Ö´Ö¤ËË¹»Ò¤òÅê¤²¤¿¤³¤È¤È¤«¡¢Æ¹¾å¤²¤ÎÍÍ»Ò¤È¤«¡¢Á´Éô¸å¤«¤é±ÇÁü¤Ç´Ñ¤Æ¡¢¡Ø¤¢¡¢¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤ä¤Ã¤¿¤ó¤ä¡Ù¤Ã¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯¤ï¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
Æ±Âç²ñ¤Ç¡¢²¬ËÜ¤Ï18ÂÇ¿ô£¶°ÂÂÇ¡¢£²ËÜÎÝÂÇ¡¢£·ÂÇÅÀ¤ÎÂç³èÌö¡£·è¾¡¤Î¥¢¥á¥ê¥«Àï¤Ç¤Ï¡¢£³ÈÖ¼êÅê¼ê¥«¥¤¥ë¡¦¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥É¡Ê32¡¢¥í¥Ã¥¡¼¥º¡Ë¤«¤é·è¾¡ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¥Á¡¼¥à¤òÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¡£Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Á°²ó¤Î£×£Â£Ã¤È¤Ï¤É¤ó¤ÊÂç²ñ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£µ¼Ô¤¬¼èºà¤ËË¬¤ì¤¿ÁáÄ«¡¢¤½¤ÎÂç¤¤Ê¿ÈÂÎ¤ò¹õ¤¤¥Ñ¡¼¥«¡¼¤ËÊñ¤ó¤À²¬ËÜ¤Ï¡¢Ì²¤½¤¦¤ËÌÜ¤ò»¤(¤³¤¹)¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢´¿´î¤Î½Ö´Ö¤Î»×¤¤½Ð¤ò³ú(¤«)¤ßÄù¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÀÅ¤«¤Ë¸ì¤ê»Ï¤á¤¿¡£
¡Ö11Ç¯´Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢£³²ó¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦·Ð¸³¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Î°ìÈÖ¤Ë¤Ê¤ë½Ö´Ö¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë´ò¤·¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Æ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤ë¶ÛÄ¥´¶¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Ä¥¤êµÍ¤á¤¿¶õµ¤¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¯¤Ë¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Î£±¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ï¥Û¡¼¥à¥°¥é¥¦¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤«¤Ê¤ê¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÉáÃÊ¤Ï¼éÈ÷°ÌÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤â¡ØÈô¤ó¤ÇÍè¤¤¡ª¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¶ÛÇ÷¤·¤¿¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡Ø¥¢¥Ã¥Á¤ËÂÇ¤Æ¡¢¥¢¥Ã¥Á¤ËÂÇ¤Æ¡ª¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
£×£Â£Ã¤Ï²¬ËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¹ñ¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÎ©¤Ä¾ì¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢³Ø¤Ó¤Î¾ì¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö°ÜÆ°¤Î¥Ð¥¹¤Ç¡¢¶áÆ£¤µ¤ó¡Ê·ò²ð¡¢32¡Ë¤ÈÂçÃ«¤µ¤ó¤¬ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¸å¤í¤ÎÀÊ¤«¤é¡¢¥³¥Ã¥½¥ê²ñÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤³¤ÎÂÎÀª¤¬°ìÈÖ¥Ñ¥ï¡¼¤¬½Ð¤ë¡Ù¤È¤«¡¢ÂÇ·â¤ÎºÝ¤ÎÉ¨(¤Ò¤¶)¤Î³ÑÅÙ¤È¤«¡£¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¸«·×¤é¤Ã¤Æ¤«¤é¼ÁÌä¤·¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¡£¡ØÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤¿¡Ù¤È¤Ï°Ú(¤ª¤½)¤ìÂ¿¤¯¤Æ¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡Ä¡Ä¡£¤Ç¤â¡¢ºòÇ¯£³·î¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î³«Ëë¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÎý½¬»î¹ç¤Ç¡¢ÂçÃ«¤µ¤ó¤¬°ìÎÝ¥Ù¡¼¥¹¾å¤Ç¡Ø¤ª¡Á¤¦¡ª¡Ù¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ï´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
²¬ËÜ¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¡¢¤½¤ó¤ÊÂçÃ«¤ÈÆ±¤¸¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¡£°ÜÀÒÀè¤Ï´ñ¤·¤¯¤â¡¢ºòÇ¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Èµå»Ë¤Ë»Ä¤ë»àÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¥È¥í¥ó¥È¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤À¡£
¡ÖÂåÍý¿Í¤ÈÏÃ¤¹Ãæ¤Ç¡¢ËÍ¤¬Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ò·ï¤ò¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤¬Äó¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡Ø¹Ô¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¡£¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë²ÃÆ£¹ë¾(¤´¤¦¤¹¤±)¤µ¤ó¡Ê31¡Ë¤¬¤¤¤ë¤Î¤âÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£²ÃÆ£¤µ¤ó¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ç¡¼¥¿¤äÁê¼ê¥Á¡¼¥à¤Î¥ê¥Ý¡¼¥È¤òÄ¾ÀÜ³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¤ê¡¢ÄÌÌõ¤ò²ð¤µ¤º¤Ë°Õ»×ÁÂÄÌ¤¬¿Þ¤ì¤ë¤È¤³¤í¤¬ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
µîÇ¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ï²È¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë¤Ï¤Þ¤µ¤«¼¡¤ÎÇ¯¤Ë¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ËÆþÃÄ¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤¿¤·¤«¤¢¤Î¤È¤¤Ï¡¢Ãë´Ö¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ìë¤Ë¤Ïºå¿ÀÂÐ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ò´Ñ¤Æ¡£Ìîµå¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¡¢¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£¡ØÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤â¤â¤Ã¤È¤â¤Ä¤ì¤Æ¤¯¤ì¡ª¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÂç¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢²¬ËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤ÏÍÄ¾¯´ü¤«¤é¤ÎÆ´¤ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¾¾°æ½¨´î¤µ¤ó¡Ê51¡Ë¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¤¤¤¿º¢¤¯¤é¤¤¤Ë¡¢Ìîµå¥²¡¼¥à¤Î¡Ø¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¡Ù¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Î¤È¤¤Î¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡¢¥¸¡¼¥¿¡¼¤¬¤¤¤Æ¡¢£Á¥í¥Ã¥É¤¬¤¤¤Æ¡¢¥Ý¥µ¥À¤¬¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¥²¡¼¥à¤Ç¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢ÇùÁ³¤È¡Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¡£¥×¥í¤Ç³èÌö¤·¤Æ¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¼«Á³¤ÊÎ®¤ì¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¡¢»Ò¶¡¤Ê¤¬¤é¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¥Ñ¥ï¥á¥¸¥ã¡Ù¤ÎºÇ¿·¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤â½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
¤¤¤¶¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿º£¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ç³Ú¤·¤ß¤ÊÉôÊ¬¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¶ÛÄ¥¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢ÉÔ°Â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡£Á´Éô¤Î´¶¾ð¤¬°ì½ï¤Ë¤¢¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£Ìë¿²¤ëÁ°¤Ë¡¢¡Ø¤¢¤ì¤Ã¤Æ¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤ä¤í¡Ù¤È¤«¡¢¡Ø²¶¤Ã¤Æ¤É¤¦¤Ê¤ó¤Í¤ä¤í¡Ù¤È»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤Þ¤¡¡¢¤Þ¤º¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤Ç¤¹¤Í¡×
°¦(¤Þ¤Ê)Äï»Ò¤ÎÄ©Àï¤ò¡¢µð¿Í»þÂå¤Î²¸»Õ¤¿¤Á¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö°¤Éô¤µ¤ó¡Ê¿µÇ·½õ¡¢46¡Ë¤â¡¢¹â¶¶Í³¿¤µ¤ó¡Ê50¡Ë¤â¡¢¡Ø´èÄ¥¤Ã¤Æ¤³¤¤¡ª¡Ù¤Ã¤Æ·ãÎå¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ºÇ¤âÄ¹¤¯¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸¶¤µ¤ó¡ÊÃ¤ÆÁ¡¢67¡Ë¤âÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸¶¤µ¤ó¤È¤Î»×¤¤½Ð¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÈÖ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤ª¼ò¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
¸¶¤µ¤ó¡¢Ìîµå¤Ë¤Ê¤ë¤È¥¹¥´¤¯¸·¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É³°¤Ç¤Ïµ¤¤µ¤¯¤ÊÊý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¸¶¤µ¤ó¤«¤é¥ï¥¤¥ó¤ä¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤ò½¸¤á¤ë¤Î¤¬¼ñÌ£¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤«¡¢¥Ü¥È¥ë¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥Þ¥Ã¥«¥é¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¹¥³¥Ã¥Á·Ï¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹¥¤¤Ê¤Î¤Ï»³ºê¡¢Çò½£¡¢¶Á¤¢¤¿¤ê¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡Ø¤µ¤¹¤¬¤ä¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦¤«¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤âËÍ¤ÏÇò½£¤¬¤È¤¯¤Ë¹¥¤¤«¤Ê¡×
¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤¬Âç¹¥¤
µ¼Ô¤¬¥¦¥¤¥¹¥¡¼°Ê³°¤Î¼ñÌ£¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢²¬ËÜ¤Ï¡ÖÌ¡²è¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¡¢¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Û¤ÉÌÀ¤ë¤¤¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡Ö¤È¤¯¤Ë°ÛÀ¤³¦Å¾À¸·Ï¤Ï¥á¥Ã¥Á¥ãÆÉ¤ß¤Þ¤¹¡£¡ØÅ¾À¸¤·¤¿¤é¥¹¥é¥¤¥à¤À¤Ã¤¿·ï¡Ù¤È¤«¡£¡ØÅ¾¥¹¥é¡Ù¤Ï¤Í¡¢´Ý¤µ¤ó¡Ê²Â¹À¡¦36¡Ë¤¬¾Ü¤·¤¯¤Æ¡¢¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¤Þ¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤¢¤Î¿Í¡£´Ý¤µ¤ó¤Ë¡ØËÍ¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤È¡¢¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤Ê¤¬¤é¡Ø¤¤¤ä¤Í¡£¤³¤³¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤ä¤Ç¡£¤³¤Î¸å¤¢¤Î¥¥ã¥é¡¢¤³¤¦¤Ê¤ë¤ó¤ä¤Ç¡ª¡Ù¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¹¤ë¤ä¤ó¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÌÌÇò¤¤¤Î¤¬Å¾À¸·Ï¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£
¤¢¡¢¤½¤¦¤À¡¢¡ØÅ¾À¸¤·¤¿¤éÂè¼·²¦»Ò¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Þ¤Þ¤ËËâ½Ñ¤ò¶Ë¤á¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¤ä¤Ä¡¢¥á¥Ã¥Á¥ã¥ª¥â¥í¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡¹¥¤¤¹¤®¤Æ¡¢¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ë´«¤á¤Þ¤·¤¿¤â¤ó¡£¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼·Ï¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¡Ø¥·¥ã¥ó¥°¥ê¥é¡¦¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¡Ù¤È¤«¡Ø¼·¤Ä¤ÎÂçºá¡Ù¤â¥Þ¥¸¤Ç¥ª¥â¥í¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤é¤æ¤ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼·ÏÆÉ¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡¢ËÍ¡£¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¸½¼ÂÀ¤³¦¤È¤«¤±Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ø¥¶¡¦¥Õ¥¡¥Ö¥ë¡Ù¤È¤«¡¢¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¡Ù¤È¤«¡£Ìîµå·Ï¤Ï»Ò¶¡¤Îº¢¤Ï¹¥¤¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤Þ¤êÆÉ¤Þ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
²¬ËÜ¤Ï¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤ÈÌ¡²è¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¿¿¤ÃÀè¤ËÇã¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¹âµé¿æÈÓ´ï¤ò·È¤¨¡¢¥á¥¸¥ã¡¼£±Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ËÄ©¤à¡£
¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ë¤Ï¥²¥ì¡¼¥í¡¦Jr.¡Ê26¡Ë¤È¤«¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥¹¥×¥ê¥ó¥¬¡¼¡Ê36¡Ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¹¥¿¡¼¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡£Èà¤é¤È°ì½ï¤Ë»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¡¢À®²Ì¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡£¥¹¥×¥ê¥ó¥¬¡¼¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤Æ¡×
¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î¼ç¼´¤È¤Ê¤Ã¤¿²¬ËÜ¤¬¤â¤·¡¢£³Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«¤È¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡½¡½¡£Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤éÃ¯¤â¤¬¤¹¤ëÌÑÁÛ¤ò¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤ß¤¿¡£160Ò¡¿£è¤Î¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤òÃ¡¤¯¤Î¤«¡¢ÆÀ°Õ¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤«¡¢·è¤áµå¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ò½¦¤¦¤Î¤«¡©
¡Ö¤¤¤ä¡¢¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥Ð¥ó¥È¤Ç¡Ä¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤»¤Ã¤«¤¯¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¹Ô¤¯¤ï¤±¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç¤âÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¤·¡¢À¤³¦°ì¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬£²²ó¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤·¡×
ËÜ¿Í¤¬¸À¤¦ÄÌ¤ê¡¢¥á¥¸¥ã¡¼£±Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ê¤¬¤é¡¢²¬ËÜ¤Ï£³·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë£×£Â£Ã¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¡£
¡ÖÁ°²ó¤è¤ê¤â¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¿Ø¤ÏÇ¯ÎðÁØ¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢¼ºÎé¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÍ¡¢´ðËÜÅª¤Ë¥¤¥ó¥É¥¢¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÃÇ¤ë¤Î¤Ï¿´¤¬ÄË¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Ê¿©»ö¤Ë¤Ï¡ËÍ¶¤ï¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ª¤È¤Ê¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤è¤¦¤«¤È¡Ä¡Ä¡£¤â¤Á¤í¤óÌî¼ê²ñ¤È¤«¤¢¤Ã¤¿¤é¹Ô¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¤½¤ì¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤À¤Ã¤¿¿ûÌî¤µ¤ó¡ÊÃÒÇ·¡¢36¡Ë¤Ë²ñ¤¨¤ë¤Î¤Ï³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×
º£Âç²ñºÇ¶¯¤ÎÅ¨¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤À¤í¤¦¡£¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¡Ê33¡Ë¤éÇ¯Êð£²·å²¯±ß¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬¥º¥é¥ê¤ÈÊÂ¤ÖÂÇÀþ¤âÁÔ´Ñ¤À¤¬¡¢Á°²ó¤È¤Î·èÄêÅª¤Ê°ã¤¤¤ÏÅê¼ê¿Ø¡£ºòµ¨¤Î¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥¿¥ê¥¯¡¦¥¹¥¯¡¼¥Ð¥ë¡Ê29¡Ë¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥¡¼¥ó¥º¡Ê23¡Ë¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬Ç§¤á¤ëº¸±¦¤Î¿ÍÎàºÇ¶¯Åê¼ê¤À¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢²¬ËÜ¤Ï¡¢Èà¤é¤ò¤É¤¦¹¶Î¬¤¹¤ë¤Î¤«¡£
¡ÖËÍ¤¬Ê¹¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡¡¤¤¤ä¡¢¤¢¤Îµå¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Ç´Ñ¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¤â¥¨¥²¥Ä¤Ê¤¤¡£Æó¿Í¤È¤â¡¢à¸µá¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¸½Ìò¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤Î¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°Åê¼ê¤Ê¤ó¤Ç¡£ÂÐºö¤â¥¤¥á¡¼¥¸¤â¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¥Û¥ó¥Þ¤Ë¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã³Ú¤·¤ß¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£ÂÇ¤Æ¤ë¡¢ÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÇ¹â¤ÎÅê¼ê¤ÈÂÐÀï¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤È»×¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
º£Âç²ñ¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥Á¡¼¥à¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£²¿ËÜ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ä¤È¤«¡¢²¿³äÂÇ¤Ä¤È¤«°ÊÁ°¤Ë¡¢¡íÀïÈÈ¡í¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¹µ¤¨¤á¤Êµð¿Í·³¤Î£´ÈÖ¤Ïº£Ç¯¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤ËÅ¾À¸¤·¡¢Æó¤Ä¤ÎÀ¤³¦°ì¤Ø¸þ¤±¤ÆÌµÁÐ¤ò»Ï¤á¤ë¡£
¡ØFRIDAY¡Ù2026Ç¯3·î13¡¦20Æü¹çÊ»¹æ¤è¤ê