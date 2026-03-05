ジャガー横田（６４）の夫で、大学教授、医師の木下博勝氏（５８）が芸能事務所「ＦＩＲＳＴ ＡＧＥＮＴ」に所属したことが５日、分かった。

今までは個人的に取材や番組への出演依頼を受けていたが、事務所に入ることでメディアへの露出増や講演会、ＣＭ出演、本の出版等、アクティブな動きを目指す。「今回、事務所に入ろうとしたのは息子の推薦なんです。もっと、どんどんメディアに出てほしいという願いです」と明かす。なお、エールを送った長男の大維志（たいし）さん（１９）は昨年８月に渡米し、留学生活を送っている。

木下氏は「過去は過去で、『未来』だけ見ようと！マイナーチェンジし、今に合うような医学などのお話を冷静に、端的に、分かりやすく解説していきたいです」と抱負を語る。

青春時代は８０年代後半に活動したハードコアパンクバンド「ＴＲＡＮＱＵＩＬＩＺＥＲ」（トランキライザー）のボーカルだったことも。医師のかたわら、２００９年４月には４０歳の若さで鎌倉女子大学の教授に就任している。「社会に出た時に困らないようにしてあげたいをモットーに週３回ペースで、教壇に立っています。論語を元に学生たちを教えています。僕は４０歳でなったので…。すごく長く教授をやっているんです。結構、自慢なんですけれど、教授をやってクリニックをやってという人は珍しいです」

女子プロレスの元ＷＷＷＡ世界チャンピオンだった年上のジャガーとのハチャメチャな夫婦生活もＹｏｕＴｕｂｅで発信。チャンネル登録者数が１０万人を突破したクリエイターに贈られる「銀の盾」も獲得している。

一方、受け入れ側の「ＦＩＲＳＴ ＡＧＥＮＴ」は現在、１００人を超えるタレントが所属。“トレンディドラマの女王”浅野温子（６５）や人気歌手でもある池畑慎之介（７３）、マレーシアとの二重生活をスタートさせた優木まおみ（４６）、２児のママとなりますます元気な朝比奈彩（３２）、中村雅俊・五十嵐子の三女・中村里砂（３６）。さらには直木賞作家の今村翔吾氏（４１）、元プロ野球選手の田淵幸一氏（７９）、元乃木坂４６の松村沙友理（３３）や元ＡＫＢ４８の武藤十夢（３１）・小麟（２５）姉妹、元気印のグラビアタレント志田音々（２７）らが在籍している。