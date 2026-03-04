ミラノ・コルティナ冬季五輪スピードスケート女子の1000メートル、500メートル、団体追い抜きで銅メダルを獲得し夏季を含めて日本女子最多の五輪メダル通算10個を誇る高木美帆（31＝TOKIOインカラミ）が、今週末に行われる世界オールラウンド選手権をもってスケート人生に一区切りをつけることを4日、自身のインスタグラムで発表した。

高木は「競技人生の進退に関わること」として「今週末にオランダで開催される世界オールラウンド選手権を私のスケート人生の一区切りにしようと思っていることをご報告いたします」と明かした。

今後については「これからのことや細かいことは、帰国してから改めて公式の場をお借りしてお話しできたらなと思っています」と伝えた。

また「このタイミングでのご報告の理由…もし最後になるならば、私のスケート人生の一区切りとなる瞬間をここまで応援してくださった皆さんとともに迎えたい。と考えたからです」と明かし「たとえ現地にいなくても、画面の向こうからでも、皆さんの応援はいつも私の支えです」と記した。

そして「このスケート大国オランダで、スケート史上最古の大会、世界オールラウンド選手権が開催されることを心から嬉しく思いますし、あの大歓声の中滑れることをとても楽しみにしています」とし「残りの期間も変わらずに、スケートに向き合い続け、高みへ挑みにいきます」とつづった。

◇高木 美帆（たかぎ・みほ）1994年（平6）5月22日生まれ、北海道幕別町出身の31歳。5歳でスケートを始める。「天才少女」として15歳で10年バンクーバー五輪に出場。14年ソチ五輪は代表選考会で落選。今回は3大会連続4度目の出場となる。19年3月に出した1500メートル1分49秒83は現在の世界記録。家族は両親と兄、姉・菜那さん。身長1メートル65。