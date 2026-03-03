春休みにゴールデンウィークと、春のお出かけシーズン目前。JR東海は、東海道新幹線や沿線観光地へ向かう在来線特急を大幅に増発します。特に注目すべきは3月の「F1日本グランプリ」に合わせた臨時特急「鈴鹿グランプリ」の運転。また、ゴールデンウィーク（GW）期間中は新幹線「のぞみ」を全席指定席として運行するほか、在来線の臨時特急「しなの」「ひだ」「南紀」も全席指定席となります。事前の予約で確実・快適に移動できる、2026年春のダイヤ変更点や注目のイベント連動列車について詳しく解説します。

「並んで乗る」から「予約して乗る」時代へシフト

ホーム上の混雑緩和や定時運行の確保といった観点から、繁忙期の新幹線の全席指定化が定着しつつあります。2026年春の臨時列車計画において最も注目すべきは、GW期間中（4月24日〜5月6日）の「のぞみ」全席指定化に加え、在来線の臨時特急「しなの」「ひだ」「南紀」に「全席指定席（自由席設定なし）」の取り組みが拡大された点です。

これにより、自由席を確保するために駅構内で長時間待機する必要がなくなり、旅行者や帰省客は事前にきっぷさえ手配すれば、焦らずゆったりと出発できるようになります。

3月開催！ F1日本グランプリ開催中は臨時特急を運転

HC85系

2026年3月27日(金)から29日(日)に三重県・鈴鹿サーキットで開催する「2026 F1日本グランプリ」にあわせて臨時特急「鈴鹿グランプリ」をハイブリット車両「HC85系」で運転します。座席は全席指定。乗車券のほかに指定席特急券等が必要。乗車日の1ヶ月前の10時から、きっぷうりばや指定席券売機・えきねっとで発売します。運転区間と運転日時は下記の通りです。

臨時特急「鈴鹿グランプリ」運転区間と運転日時

車両とルート

最新の新型ハイブリッド方式特急車両「HC85系」を使用し、名古屋駅と鈴鹿サーキット稲生駅間を直行します。

途中停車駅なし

臨時特急「鈴鹿グランプリ」号は、区間内の途中停車駅がないため、サーキットまで非常にスムーズに移動できます。

鈴鹿サーキット稲生駅に臨時停車

以下の列車が鈴鹿サーキット稲生駅に臨時停車します。

特急「南紀」号

3/26(木)：南紀1号、3/27(金)：南紀1・3号、3/28(土)・29(日)：南紀1・3・8号

「快速みえ」号

3/26(木)の一部列車と 3/27(金)〜29(日)の全列車

※3/27(金)の一部列車と 3/28(土)・29(日)の全列車は全車自由席として運転

その他、一部の定期列車は、車両の両数を増やすほか、運転時刻を変更して運転します。

【注意】帰りのきっぷはあらかじめ購入を！

ここで注意したいのが、鈴鹿サーキット稲生駅では「TOICA」などの交通系ICカードが利用できないという点です。当日は激しい混雑が予想されるため、あらかじめ帰りのきっぷも購入しておきましょう。

GWは東海道新幹線を増発「のぞみ」は全席指定に！

春の期間中、東海道新幹線は1日平均390本運転していますが、GW期間（4月24日〜5月6日）はさらに増発し、1日あたり401本の運転となります。利用が集中する日の一部時間帯には、1時間あたり最大13本もの「のぞみ」を運転し、移動需要に応えます。また、着席の機会を最大限に増やすため、GW期間中は「のぞみ」を「全席指定席（自由席設定なし）」として運転します。

その他にも、土曜日や月曜日（連休初日・翌日）には京都 6:03発⇒東京方面への上り臨時「のぞみ」を運転するほか、5月5日・6日には博多 19:18発⇒品川 23:59着の最終臨時「のぞみ」を運転します。

【参考】

2026年度の新幹線「のぞみ」全席指定期間は？ GW・お盆・年末年始に加え「シルバーウィーク」も対象へ https://tetsudo-ch.com/13020406.html

GWは在来線特急「しなの」「ひだ」「南紀」も増発・全席指定

特急「しなの」（383系）イメージ

在来線でも、行楽に便利な臨時特急列車を多数運転します。GW期間（4月24日〜5月6日）は、新幹線と同様に臨時特急「しなの」「ひだ」「南紀」が「全席指定席（自由席設定なし）」となるため、早めの予約がおすすめです。

【参考】

特急「ひだ」「しなの」「南紀」 2026年度の「全席指定席」期間発表 新幹線「のぞみ」同様SWも対象に https://tetsudo-ch.com/13020811.html

臨時特急「しなの」（松本・長野方面）

GW期間に計20本を運転します。

中央本線 臨時特急「しなの」

臨時特急「ひだ」（下呂・高山方面）

3月、4月の週末およびGW期間を中心に、計78本を運転します。ダイヤ改正前後で時刻や運転日が異なるため、注意が必要です。

高山本線 臨時特急「ひだ」（ダイヤ改正前）

高山本線 下呂、高山方面への臨時特急「ひだ」（ダイヤ改正後）

臨時特急「南紀」（熊野・紀伊勝浦方面）

GW期間を中心に計22本を運転します。

関西本線・紀勢本線 臨時特急「南紀」

指定席特急券は乗車日1ヶ月前から発売

京都駅からJR嵯峨野線で約12分「花園駅」から徒歩約7分の「妙心寺退蔵院 余香苑」のしだれ桜（画像：Pixta）

指定席特急券は、乗車日の1ヶ月前（前月の同じ日）の午前10時から、全国のJRの主な駅で発売します。

東海道・山陽・九州新幹線のネット予約＆チケットレス乗車サービス「EXサービス」を利用すれば、最大1年先までの指定席予約が可能です（※一部制限あり）。

2026年の春は、全席指定で快適な列車の旅を満喫できる絶好のチャンスです。ぜひ早めに計画を立てて、スムーズで楽しいお出かけを実現してみてください！

（画像：JR東海）

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）