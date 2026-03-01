2月の獲得ポイントは75,204ptだった。みずほ銀行の即売り攻略とVISA割で稼ぐ「ポイ活ルーティン」の全貌
YouTubeチャンネル「ポイ活投資チャンネル」が「【ポイ活ルーティン】７５,２０４ポイント獲得（２月１日～２月２８日）カテエネBANKデビット２％還元、節税ポイ活（Chakin）、みずほ銀行積立投信Wハッピープラン、VISA割8.1%還元」と題した動画を公開した。
動画では、2026年2月の1ヶ月間で7万5204ポイントを獲得した実績を報告。その内訳として、毎月恒例のルーティンワークに加え、銀行口座の金利や控除制度をフル活用した新たな「高還元・節税スキーム」の詳細が解説された。
まず実績の内訳として、毎月の「コツコツ・タダ取りポイ活」で2万5626ポイント、キャンペーン攻略で4万9578ポイントを獲得したことが明かされた。特筆すべきは、3月以降の主力決済手段として導入される「カテエネBANKデビットカード」の活用法だ。このカードは前月末の預金残高が200万円以上であれば還元率が2%に跳ね上がる。投稿者は、メインバンクから月末のみ資金を自動振替で移動させることで、この高還元条件を効率的にクリアする手法を披露した。
さらに「節税ポイ活」として、住友生命の「Chakin（チャキン）」を活用したスキームにも言及。これは生命保険料控除の枠を最大限に活かすため、1年で解約し即座に再加入を繰り返すというものだ。投稿者は所得税率20%のケースを例に挙げ、「年利に換算すると約16.7%になる」と、その驚異的な利回りを解説した。
キャンペーン攻略においては、みずほ銀行の「積立投信Wハッピープラン」で4万5000円相当の還元を獲得。投資信託を購入後すぐに売却する「即売り」を行ったものの、値動きによる損益を差し引いても「キャンペーン特典を無事収支黒字でゲット」したと報告している。
動画の終盤では「VISA割」キャンペーンにも触れ、VポイントPayなどを駆使して最大11%程度の還元を狙う手順を紹介。徹底した情報収集と緻密な計算に基づくこれらの手法は、単なるポイント収集の域を超えた、再現性の高い資産形成術であると結論付けた。
チャンネル情報
投資、ポイ活、貯金・節約、節税に関する動画を発信しています。できる限り投資資金に回すことで、ゆとりある老後資金の確保を目的としています。YouTubeでは、「お金を消費せずとも、ポイントのみを獲得できる」というポイ活ノウハウにも光を当て、万人でも分かりやすく、再現性の高いポイ活の情報を発信していきます。