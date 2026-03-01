なにわ男子デビュー5周年イヤーに突入!「HARD WORK」「スキスギ」の配信リリースもスタート

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

なにわ男子のニューシングルから「HARD WORK」「スキスギ」の配信リリースがスタートした。

■なにわ男子の新境地が堪能できる最新曲を配信で！

デビュー5周年イヤーに突入し、初のドーム公演＆史上初の京セラドーム6日間公演を経て、さらなる成長を遂げたなにわ男子。そんな彼らの10thシングル「HARD WORK」は、オリコン週間シングルランキングで10作連続の1位を獲得＆初週売上枚数がデビューシングル「初心LOVE(うぶらぶ)」を超える自己最高記録を更新。その収録曲から、この度「HARD WORK」「スキスギ」の配信がスタートした。

「HARD WORK」はメンバーの大西流星主演ドラマ『東海テレビ×ＷＯＷＯＷ 共同製作連続ドラマ 横浜ネイバーズ Season１』の主題歌。サビ冒頭「ギリギリギリギリ まだまだまだまだ」の中毒性の高いメロディや、「最高… 来世も自分がいい」「一生愛してんぜ Neighbors」という仲間や自分自身に向けた力強いメッセージがこもった歌詞が話題を呼んでいる。

なにわ男子公式YouTubeチャンネルで公開中のOfficial MVは、普段のグループのイメージとは異なるやんちゃな世界観となにわ男子のメンバー同士の繋がりで仲間の「絆」を表現したコンセプトが注目され、再生回数630万回を突破。なにわ男子の新境地となるロックアンセムな1曲となっている。

「スキスギ」はスギ薬局「50周年キャンペーン」CMソングとして書き下ろされた全力ウキウキなハッピーラブソング。「好き！」という恋心を真っ直ぐに伝える「スキスギ！ ダイスキスギ！て堪らない」と繰り返されるフレーズが特徴的な1曲だ。

これでもかとハートポーズを盛り込み、愛しさが溢れてたまらない気持ちを存分に表現したキュートな振り付けがTikTokで「かわいスギる！」と話題となっている。

なにわ男子公式YouTubeチャンネルではDance Practice映像と、今年開催された「なにわ男子 1st DOME LIVE ‘VoyAGE’」での「スキスギ」ライブ映像が公開され、なにわ男子の“かわいい”とファンの皆さんとの“幸せ“がとことん詰まったパフォーマンスとして注目を集めている。

さらに配信スタートを記念し、3月3日20時からStationheadで特集リスニングパーティーも開催される。

■リリース情報

2026.02.18 ON SALE

SINGLE「HARD WORK」

2026.03.01 ON SALE

DIGITAL SINGLE「HARD WORK」

2026.03.01 ON SALE

DIGITAL SINGLE「スキスギ」

