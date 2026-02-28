二階堂ふみ、夫・カズレーザーとは“別居婚”生活を告白「テレビ電話をしたりとか…」
俳優の二階堂ふみ（31）が27日、お笑い芸人・江頭2:50（60）のYouTubeチャンネル『エガちゃんねる』に出演。夫でメイプル超合金・カズレーザー（41）との結婚生活について語る場面があった。
【写真】貴重な2ショット！二階堂ふみ＆カズレーザーが仲良くポーズ
二階堂は以前も江頭の動画に出演。江頭の還暦を記念した写真集でカメラマンを務めたいと直談判するため、江頭の自宅を訪れ、共に鍋を囲む様子が公開されていた。
その写真集の発売日であったこの日、公開された動画では、2人が1年ぶりに再会。昨年8月にカズレーザーとの結婚を発表した二階堂は、江頭から新婚生活について質問攻めにあった。
現在は別居婚中だといい、「どうやって付き合ってるの？」と江頭が質問すると、二階堂は「遊びに来てもらってますね」と現在の生活スタイルについて明かした。「友達感覚なんだ」と驚く江頭に、二階堂も「そうですね」と笑顔でうなずいた。
また、仕事で海外に滞在することも多い二階堂に対し、「なかなか一緒にいる時間も少ないですか？」という質問には、「テレビ電話をしたりとか、おしゃべりしたりとか」と、“ほほ笑ましい”夫婦の時間を明かしていた。
【写真】貴重な2ショット！二階堂ふみ＆カズレーザーが仲良くポーズ
二階堂は以前も江頭の動画に出演。江頭の還暦を記念した写真集でカメラマンを務めたいと直談判するため、江頭の自宅を訪れ、共に鍋を囲む様子が公開されていた。
その写真集の発売日であったこの日、公開された動画では、2人が1年ぶりに再会。昨年8月にカズレーザーとの結婚を発表した二階堂は、江頭から新婚生活について質問攻めにあった。
また、仕事で海外に滞在することも多い二階堂に対し、「なかなか一緒にいる時間も少ないですか？」という質問には、「テレビ電話をしたりとか、おしゃべりしたりとか」と、“ほほ笑ましい”夫婦の時間を明かしていた。