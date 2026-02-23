TXQ FICTION第5弾『神木隆之介』が、3月2日24時30分からテレ東系で4夜連続放送されることが決定した。

参考：『UFO山』がクリスマスに放送された意味 ポスト・トゥルースであなたは何を“信じたいか”

本作は、『イシナガキクエを探しています』『飯沼一家に謝罪します』『魔法少女山田』『UFO山』に続くTXQ FICTION第5弾。今回のテーマは「神木隆之介」となる。

『フェイクドキュメンタリーQ』の寺内康太郎が監督を務め、プロデューサーとして大森時生（テレビ東京）、『ミッシング・チャイルド・ビデオテープ』の近藤亮太、『ゾゾゾ』『フェイクドキュメンタリーQ』の皆口大地が参加。今回は近年国内外でも注目を集めているアーティストの會見明也がビジュアルを制作。『万引き家族』『ミッドサマー』のポスターデザインで知られるグラフィックデザイナーの大島依提亜がデザインを担当した。

オープニングテーマは、TVアニメ『呪術廻戦』「懐玉・玉折」（MBS／TBS系）OPテーマ「青のすみか」、TVアニメ『【推しの子】』第2期（TOKYO MXほか）OPテーマ「ファタール」の大ヒットでも知られるキタニタツヤが担当する。

今回の放送に際して、スタッフからコメントも到着。また、TXQ FICTION公式YouTubeチャンネルでは、過去に放送された『イシナガキクエを探しています』『飯沼一家に謝罪します』『魔法少女山田』『UFO山』が配信されている。

コメント大森時生（テレビ東京／プロデューサー）虚実の境目について改めて考えました

寺内康太郎（フェイクドキュメンタリーQ／監督）まるでホントウのようなウソだけど、ホントはちょっとだけホントウの話です

皆口大地（フェイクドキュメンタリーQ／プロデューサー）神木隆之介さんを題材にした新しいフェイクドキュメンタリーが完成しました。思い切った発想の作品です。是非観て下さい。

近藤亮太（プロデューサー）こちらにはそんなつもりがなかったとしても、100%フィクションのフェイクドキュメンタリーでさえ、どこかに「本当」が宿ってしまうことがあります。（文＝リアルサウンド編集部）