¡ÚµÈÌî²È¡ÛÄ«¤Ï¤³¤ì¤¬Àµ²ò¡ªºÇ¶¯Äê¿©¤ò100ÇÜÈþÌ£¤·¤¯¤¹¤ëµæ¶Ë¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸ÊýË¡¡ª
¥°¥ë¥á·ÏYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤Þ¤µ¤ß¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤¬
¡ÚµÈÌî²È¡ÛÄ«¤Ï¤³¤ì¤¬Àµ²ò¡ªºÇ¶¯Äê¿©¤ò100ÇÜÈþÌ£¤·¤¯¤¹¤ëµæ¶Ë¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸ÊýË¡¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£µÈÌî²È¤Î¡Ö¾Æµûµí¾®ÈÄê¿©¡×¤òÃíÊ¸¤·¡¢¥µ¥é¥À¤Î¹©É×¤«¤é¤´ÈÓ2ÇÕÌÜ¤Î¤ªÃãÄÒ¤±¤Þ¤Ç¡¢Äê¿©¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯³Ú¤·¤ß¿Ô¤¯¤¹ÆÈ¼«¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸½Ñ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2·î28Æü¸áÁ°11»þ¤Þ¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤ÊÄ«Äê¿©50±ß°ú¤¥¯ー¥Ý¥ó¤ò³èÍÑ¤·¡¢¡Ö¾Æµûµí¾®ÈÄê¿©¡×¤òÃíÊ¸¡£¤Þ¤º¤Ï¥»¥Ã¥È¤Î¥µ¥é¥À¤Ë¹ÈÀ¸Õª¤ò¾è¤»¡¢¤½¤Î¾å¤«¤é¸ÕËã¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¤«¤±¤ë¡Ö¤Á¤ç¤¤¤È°ì¹©É×¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¥¥ã¥Ù¥Ä¤Î¿©´¶¤Ë¹ÈÀ¸Õª¤Î»É·ã¤¬Áö¤ê¡¢¤½¤³¤Ë¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤Î¤Þ¤í¤ä¤«¤µ¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÇ»¸ü¤Ê¤Î¤Ë¥¥ì¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¤Î¤Ë»É·ãÅª¡×¤ÊÀäÌ¯¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È¸ì¤ë¡£
Â³¤¤¤Æ¥á¥¤¥ó¤ÎÄê¿©¤Ç¤Ï¡¢¤´ÈÓ1ÇÕÌÜ¤ò¡Öµíºú¥Þ¥èÐ§¡×¤Ë¤¹¤ë¿©¤ÙÊý¤ò¿ä¾©¡£¤´ÈÓ¤Î¾å¤Ëºú¤Î¤Û¤°¤·¿È¤Èµí¾®È¤ÎÆù¤ò¾è¤»¡¢¹ÈÀ¸Õª¤È¥Þ¥è¥Íー¥º¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¹¤ë¡£»é¤Î¾è¤Ã¤¿ºú¤Î»ÝÌ£¤È¥¿¥ì¤¬À÷¤ß¤¿µíÆù¡¢¤½¤·¤Æ¥Þ¥è¥Íー¥º¤Î¥³¥¯¤¬¹ç¤ï¤µ¤ê¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÎÄê¿©¤¬¡Ö¾¯¤·¤À¤±¥ê¥Ã¥Á¡×¤ÊÍÎÉ÷¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¤ÈÉ¾²Á¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶ñºà¤¬·ö²Þ¤»¤º¡Ö¤ª¸ß¤¤¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Öºá°´¶¤Ï¾¯¤Ê¤á¡×¤Ê¤¬¤é¤âËþÂ´¶¤Î¤¢¤ë°ìÉÊ¤À¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤´ÈÓ¤ª¤«¤ï¤êÌµÎÁ¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤¿2ÇÕÌÜ¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤¨¤Æ»Ä¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¾Æ¤ºú¤Èµí¾®È¤ò¤´ÈÓ¤Ë¾è¤»¡¢µí¾®È¤Î¤Ä¤æ¤âÁ´¤ÆÅêÆþ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Ç®¤¤¤ªÃã¤ò¤«¤±¤ë¡Ö¤ªÃãÄÒ¤±¥¢¥ì¥ó¥¸¡×¤ò¼Â±é¡£¡Öºú¤«¤éÍÏ¤±½Ð¤·¤¿»ÝÌ£¤Èµí¾®È¤Î¥¿¥ì¡×¤¬¤ªÃã¤Î½Â¤ß¤Èº®¤¶¤ê¹ç¤¤¡¢¡ÖÂ¨ÀÊ¤À¤·¡×¤Î¤è¤¦¤Ê±ü¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¸ÞÂ¡Ï»ç¥¤Ë¤·¤ßÅÏ¤ë¡×Ìþ¤ä¤·¤ÎÌ£¤Ç¡¢¤µ¤é¤µ¤é¤È¤«¤¹þ¤à¤³¤È¤ÇÂÎ¤¬¿Ä¤«¤é²¹¤Þ¤ë¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
1ÇÕÌÜ¤ÏÎÏ¶¯¤¯¡¢2ÇÕÌÜ¤ÏÍ¥¤·¤¯¤È¡¢ÂÐ¾ÈÅª¤Ê¿©¤ÙÊý¤ÇÄ«¤Î³èÎÏ¤ò¥Á¥ãー¥¸¤¹¤ë¤³¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¡Ö¥¬¥Ã¥Ä¥ê¤¤¤¤¿¤¤¤±¤É½Å¤¹¤®¤ë¤Î¤Ï·ù¡×¤È¤¤¤¦Ä«¤Îµ¤Ê¬¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡¢µÈÌî²È¥âー¥Ë¥ó¥°¤Î¿·¤¿¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¤òÄó°Æ¤·¤ÆÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
Ëè½µÅÚÍËÆü19»þ ¹¹¿·¡ª¿©¤ÙÊüÂê¡¢¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡¢¥Ç¥«À¹¤êÅù¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¢ö·î1~2²ó youtube¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¤·¤Æ¤ë¤Î¤ÇÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¢ö ¢¦ À§Èó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª