¥×¥íÆþ¤ê¸å½éÀèÈ¯¤ÎÇðDF»³Ç·ÆâÍ¤À®¡¢·èÄêµ¡°ï¤Ë¼«¾Ê¡Ö¿ô»ú¤Ë¤³¤À¤ï¤ëWB¤Ë¡×
[2.15 J1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥° EASTÂè2Àá Çð 1-2 ÅìµþV »°¶¨FÇð]
¡¡ÅìÍÎÂç¤òÂ´¶È¤·¥×¥íÆþ¤ê¸å½éÀèÈ¯¤ò¾þ¤Ã¤¿Çð¥ì¥¤¥½¥ë¤ÎDF»³Ç·ÆâÍ¤À®¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î»î¹ç¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»î¹çÁ°¤Î½àÈ÷¤È¤·¤Æ¤ÏËÜÅö¤Ëµ¤¹ç¤¤¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡×¤È³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤ÆÅìµþVÀï¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡ÀîºêF¤È¤Î³«ËëÀá¤ÇÀèÈ¯¤·¤Æ¤¤¤¿MFµ×ÊÝÆ£¼¡Ïº¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢±¦WB¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿»³Ç·Æâ¤Ï¡¢Î¾¥Á¡¼¥àÄÌ¤¸¤ÆºÇÂ¿4ËÜ¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢µ¤¤òÅÇ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹çºÇ½é¤Î·èÄêµ¡¤Ï»³Ç·Æâ¤ËË¬¤ì¤¿¡£Á°È¾12Ê¬¡¢FWÀ¥ÀîÍ´Êå¤Î¥µ¥¤¥É¥Á¥§¥ó¥¸¤¬»³Ç·Æâ¤Ë¤ï¤¿¤ë¤È¥É¥ê¥Ö¥ë¤ÇPA¤Ë¿¯Æþ¡¢´ó¤»¤Æ¤¤¿DF¿¼ß·Âçµ±¤ò¤«¤ï¤·¤Æº¸Â¤Ç¥´¡¼¥ë±¦²¼¤òÁÀ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ï¤º¤«¤ËÏÈ¤ò³°¤ì¤¿¡£¤½¤Î4Ê¬¸å¤Ë¤ÏDF¸¶ÅÄÏË¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ÇÁê¼ê¤ÎÎ¢¤ò¤È¤ë¤È¡¢ºÆ¤ÓPA¤Ø¡£º£ÅÙ¤Ïº¸Â¤Ç¥´¡¼¥ëº¸¾å¤òÄê¤á¤¿¤¬¡¢¥´¡¼¥ë¥Þ¥¦¥¹¤ò³°¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢1-1¤È¥¹¥³¥¢¤¬Æ°¤¤¤¿¸åÈ¾21Ê¬¤Ë¤â·èÄêµ¡¡£PAÆâ¤ÇMF»³ÆâÆü¸þÂÁ¤¬Áê¼ê¤ò3¿Í°ú¤¤Ä¤±¤Æ»³Ç·Æâ¤Ø¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¡£º¸Â¤«¤éÊü¤¿¤ì¤¿±Ô¤¤¥·¥å¡¼¥È¤Ï¡¢Ìµ¾ï¤Ë¤â¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤ËÁË¤Þ¤ì¤ÆÆÀÅÀ¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»³Ç·Æâ¤Ï±¦Íø¤¤Ê¤¬¤é¡¢º¸Â¤ÎÀºÅÙ¤Ë¤â¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÅìÍÎÂç¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤ÆÇð¤ÈÂÐÖµ¤·¤¿2025Ç¯6·î11Æü¤ÎÅ·¹ÄÇÕ2²óÀï¡£ÆâÄêÀè¤Ç¤¢¤ëÇð¤«¤é·è¾¡ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤Îº¸Â¤«¤éÊü¤¿¤ì¤¿¹ë²÷¤Ê¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ïº¸SB¡£±¦¤ÏÇð¤Ë¤¤Æ¤«¤é¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤À¡£
¡Ö(º¸Â¤ÇÂÇ¤Ã¤¿¤Î¤Ï)¾õ¶·Åª¤Ë¤â¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³Î¼Â¤Ë·è¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æº¸¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·è¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¡¢»³Ç·Æâ¤Ï¿°¤ò¤«¤ó¤À¡£
¡¡ÂçÂ´1Ç¯ÌÜ¤Î»³Ç·Æâ¤Ï¡¢ÅìÍÎÂç4Ç¯À¸¤ÎºòÇ¯¤Ë¤¹¤Ç¤ËÇð¥Ç¥Ó¥å¡¼ºÑ¤ß¡£¥ê¡¼¥°5»î¹ç¡¢¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ3»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡¢¤½¤Î¤¦¤Á5»î¹ç¤ÇÀèÈ¯¤ò¾þ¤ê¡¢3¤«·îÎ¥Ã¦¤·¤¿µ×ÊÝ¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ±¦WB¤òÌ³¤á¤¿¡£ºòµ¨¤ÎÇð¤ÎWB¤Ï¡¢±¦¤Îµ×ÊÝ¡¢º¸¤ÎMF¾®²°¾¾ÃÎºÈ(¸½¡¦Ì¾¸Å²°)¤È¤¤¤º¤ì¤â¥´¡¼¥ë¤ËÍí¤àÌò³ä¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢µ×ÊÝ¤¬7ÆÀÅÀ4¥¢¥·¥¹¥È¡¢¾®²°¾¾¤¬3ÆÀÅÀ10¥¢¥·¥¹¥È¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»³Ç·Æâ¤ÏÁ°Àá¡¦ÀîºêFÀï¤Ç¤Ï¸åÈ¾29Ê¬¤«¤é¤Î½Ð¾ì¤Çº¸WB¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º¸±¦¤ÎWB¤¬¤Ç¤¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¡Ö(ÅìµþVÀï¤Ç)¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ïºî¤ì¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ï¿ô»ú¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à»³Ç·Æâ¤Ï¡¢¡Ö(ºòÇ¯¤Ï)¥È¥¦¥¸¥í¥¦¤¯¤ó(µ×ÊÝ)¤È¾®²°¾¾¤¯¤ó¤¬ÅÀ¤ò¼è¤Ã¤Æ¾¡¤Ã¤Æ¤¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢WB¤È¤·¤Æ¤Ï¥¹¥³¥¢¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥´¡¼¥ë¤Ø¤Î¶¯¤¤°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡±ü»³Åµ¹¬)
