この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

雑学王子ミツル氏が、自身のYouTubeチャンネルで「スマホ容量を圧迫してたのはLINE。あのボタンで容量激増【注意】」と題した動画を公開。

スマートフォンの動作が遅くなったり、容量不足に悩まされたりする原因が、実はLINEアプリ内に溜まった不要なデータかもしれないと指摘し、簡単な操作でストレージを大幅に削減する方法を解説した。

動画でミツル氏は、多くのユーザーが気づかないうちにLINEアプリが数GB、場合によっては10GB以上のストレージを占有している「LINEの激太り問題」があると説明。自身のLINEアプリが11GBもの容量を使用していたことを明かし、その内訳が主に「キャッシュ」「トークデータ（写真やファイル）」であることを示した。
これらがスマートフォンのストレージを圧迫し、動作の遅延やバッテリー消費の原因になり得ると指摘した。

まず、最も安全かつ効果的な方法として「キャッシュの削除」を挙げた。キャッシュは、アプリの動作を速くするための一時的なデータであり、削除してもトーク履歴や写真などの重要なデータは消えないと説明。実際に操作してみせ、これだけで1.5GBの容量を削減できることを実証した。

次に、容量を大きく占めるトークデータ内の「写真」や「ファイル」の削除について解説。
ただし、これらのデータを削除する際には注意が必要だとミツル氏は警告する。

トーク内で送受信された写真は、LINEアルバムに保存されているものとは別で、一定期間が過ぎると閲覧できなくなる可能性があるためだ。
「本当に大事な写真は、端末本体かLINEアルバムに保存しておくことが重要」だとアドバイスし、その上で不要なデータを一括で削除する手順を示した。

実際にミツル氏は、これらの操作によって合計約8GBもの容量削減に成功したという。

さらに動画の後半では、そもそも不要なデータを溜めないための「裏技設定」も紹介。
iPhoneでは「非使用のAppを取り除く」機能を有効にすることで、使っていないアプリを自動で整理する方法を、AndroidではGoogleの公式アプリ「Files by Google」を利用して、ジャンクファイルなどを自動で検知・削除する方法をそれぞれ解説した。

スマートフォンの空き容量は、快適な操作に直結する。紹介された方法で一度自身のLINEアプリのデータ使用状況を確認し、不要なデータを整理してみてはいかがだろうか。

YouTubeの動画内容

00:00

あなたのスマホも？LINEが11GBを占有
01:05

LINEデータ激太りの正体！11GBの内訳を公開
03:02

最も安全！キャッシュ削除で1.5GB減らす方法
04:23

【要注意】後悔しないための写真データ一括削除
08:48

もう溜めない！ジャンクファイルの自動削除設定

関連記事

「マジで米なくなるんじゃないかな」米農家の平均年齢68歳の現実…10年後、農業は残るのか？

「マジで米なくなるんじゃないかな」米農家の平均年齢68歳の現実…10年後、農業は残るのか？

 「生活道路の法定速度は30キロに」2026年からの新ルール、知らずに走ると“一発免停”のリスク

「生活道路の法定速度は30キロに」2026年からの新ルール、知らずに走ると“一発免停”のリスク

 【知らなきゃ損】加湿器を床に置くのはNG！ 置き場所だけで効果が激変する「正しい設置方法」とは

【知らなきゃ損】加湿器を床に置くのはNG！ 置き場所だけで効果が激変する「正しい設置方法」とは
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

雑学王子ミツル - 役立つ雑学_icon

雑学王子ミツル - 役立つ雑学

YouTube チャンネル登録者数 21.00万人 261 本の動画
雑学王子ミツルです！このチャンネルでは『役に立つ雑学』をテーマに、日常生活で使える役立つ情報から、ニュースや豆知識まで、トリビア愛好家のミツルが調査・検証していきます！
youtube.com/channel/UC1bt4jsQi5JDW9tR-qaI4lg YouTube