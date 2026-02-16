「僕のLINE、11GBも使ってました」スマホの容量不足、犯人はLINEかも。不要なデータを安全に消して空き容量を激増させる方法
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
雑学王子ミツル氏が、自身のYouTubeチャンネルで「スマホ容量を圧迫してたのはLINE。あのボタンで容量激増【注意】」と題した動画を公開。
スマートフォンの動作が遅くなったり、容量不足に悩まされたりする原因が、実はLINEアプリ内に溜まった不要なデータかもしれないと指摘し、簡単な操作でストレージを大幅に削減する方法を解説した。
動画でミツル氏は、多くのユーザーが気づかないうちにLINEアプリが数GB、場合によっては10GB以上のストレージを占有している「LINEの激太り問題」があると説明。自身のLINEアプリが11GBもの容量を使用していたことを明かし、その内訳が主に「キャッシュ」「トークデータ（写真やファイル）」であることを示した。
これらがスマートフォンのストレージを圧迫し、動作の遅延やバッテリー消費の原因になり得ると指摘した。
まず、最も安全かつ効果的な方法として「キャッシュの削除」を挙げた。キャッシュは、アプリの動作を速くするための一時的なデータであり、削除してもトーク履歴や写真などの重要なデータは消えないと説明。実際に操作してみせ、これだけで1.5GBの容量を削減できることを実証した。
次に、容量を大きく占めるトークデータ内の「写真」や「ファイル」の削除について解説。
ただし、これらのデータを削除する際には注意が必要だとミツル氏は警告する。
トーク内で送受信された写真は、LINEアルバムに保存されているものとは別で、一定期間が過ぎると閲覧できなくなる可能性があるためだ。
「本当に大事な写真は、端末本体かLINEアルバムに保存しておくことが重要」だとアドバイスし、その上で不要なデータを一括で削除する手順を示した。
実際にミツル氏は、これらの操作によって合計約8GBもの容量削減に成功したという。
さらに動画の後半では、そもそも不要なデータを溜めないための「裏技設定」も紹介。
iPhoneでは「非使用のAppを取り除く」機能を有効にすることで、使っていないアプリを自動で整理する方法を、AndroidではGoogleの公式アプリ「Files by Google」を利用して、ジャンクファイルなどを自動で検知・削除する方法をそれぞれ解説した。
スマートフォンの空き容量は、快適な操作に直結する。紹介された方法で一度自身のLINEアプリのデータ使用状況を確認し、不要なデータを整理してみてはいかがだろうか。
チャンネル情報
雑学王子ミツルです！このチャンネルでは『役に立つ雑学』をテーマに、日常生活で使える役立つ情報から、ニュースや豆知識まで、トリビア愛好家のミツルが調査・検証していきます！