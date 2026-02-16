この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「僕のLINE、11GBも使ってました」スマホの容量不足、犯人はLINEかも。不要なデータを安全に消して空き容量を激増させる方法

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

雑学王子ミツル氏が、自身のYouTubeチャンネルで「スマホ容量を圧迫してたのはLINE。あのボタンで容量激増【注意】」と題した動画を公開。



スマートフォンの動作が遅くなったり、容量不足に悩まされたりする原因が、実はLINEアプリ内に溜まった不要なデータかもしれないと指摘し、簡単な操作でストレージを大幅に削減する方法を解説した。



動画でミツル氏は、多くのユーザーが気づかないうちにLINEアプリが数GB、場合によっては10GB以上のストレージを占有している「LINEの激太り問題」があると説明。自身のLINEアプリが11GBもの容量を使用していたことを明かし、その内訳が主に「キャッシュ」「トークデータ（写真やファイル）」であることを示した。

これらがスマートフォンのストレージを圧迫し、動作の遅延やバッテリー消費の原因になり得ると指摘した。



まず、最も安全かつ効果的な方法として「キャッシュの削除」を挙げた。キャッシュは、アプリの動作を速くするための一時的なデータであり、削除してもトーク履歴や写真などの重要なデータは消えないと説明。実際に操作してみせ、これだけで1.5GBの容量を削減できることを実証した。



次に、容量を大きく占めるトークデータ内の「写真」や「ファイル」の削除について解説。

ただし、これらのデータを削除する際には注意が必要だとミツル氏は警告する。



トーク内で送受信された写真は、LINEアルバムに保存されているものとは別で、一定期間が過ぎると閲覧できなくなる可能性があるためだ。

「本当に大事な写真は、端末本体かLINEアルバムに保存しておくことが重要」だとアドバイスし、その上で不要なデータを一括で削除する手順を示した。



実際にミツル氏は、これらの操作によって合計約8GBもの容量削減に成功したという。



さらに動画の後半では、そもそも不要なデータを溜めないための「裏技設定」も紹介。

iPhoneでは「非使用のAppを取り除く」機能を有効にすることで、使っていないアプリを自動で整理する方法を、AndroidではGoogleの公式アプリ「Files by Google」を利用して、ジャンクファイルなどを自動で検知・削除する方法をそれぞれ解説した。



スマートフォンの空き容量は、快適な操作に直結する。紹介された方法で一度自身のLINEアプリのデータ使用状況を確認し、不要なデータを整理してみてはいかがだろうか。