「R-1グランプリ2026」9人のファイナリスト決定 ふかわりょう・キンタロー。ら準決勝敗退に
【モデルプレス＝2026/02/15】3月21日にカンテレ・フジテレビ系全国ネットにて放送されるピン芸日本一決定戦『R-1グランプリ2026』（よる6時30分〜※生放送）のファイナリスト9人が発表された。
【写真】「R-1グランプリ」準決勝敗退の有名芸人
今大会では、過去最多の6171人がエントリー。2月15日に準決勝が開催され、激戦を勝ち上がってきた35人が決勝進出をかけて激突し、9人の決勝進出者が決定した。若手からベテランまでが24代目王者の称号と優勝賞金500万円の獲得を目指し、白熱した戦いが期待される。
公式X（旧Twitter）では、準決勝を終え選ばれたファイナリストの写真が公開され、トンツカタン・お抹茶、渡辺銀次などの9人が並んだ。注目を集めた元CBCでフリーアナウンサーの石井亮次やふかわりょう、キンタロー。は敗退となった。（modelpress編集部）
真輝志
しんや
ななまがり 初瀬
さすらいラビー 中田
ルシファー吉岡
トンツカタン お抹茶
渡辺銀次
今井らいぱち
九条ジョー
