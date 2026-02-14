テレビ朝日系「私が愛した地獄」が１２日に放送された。

ぺえ、紅しょうが・稲田美紀、平成フラミンゴ・ＲＩＨＯがＭＣを務める恋愛トークバラエティー。

この日は、昨年３月末でＮＨＫを退局し、フリーに転身し、グラビアやバラエティーなどで活躍する中川安奈アナウンサーをゲストに迎えた。

中川アナは、現在、交際相手は「２年ぐらい、いない」と明かし「この２年間、いろんな人に軽く見られちゃってる」と悩みを打ち明けた。

つづけて「好きになった人が、蓋を開けたら彼女がいたとか。まだ誰かと付き合いたいと思ってない人だったとか…」と述懐。

「めっちゃ、傷ついたのが。いい感じにＬＩＮＥとかしたり、ご飯行ったりしてた男性がいたんですけど。『私のことどう思ってる？』って意を決して聞いてみたら『まだフルベットはできない気がしてる…』って。けっこうグサッてきて。あとは奥さんがいらっしゃる方から『今夜どう？』な感じで言われちゃったり」と話した。

稲田は「遊びに行こう！みたいな男子が増える感じは…。たぶん、胸元を隠しても結局、顔の作りがセクシーに見えちゃうんで」と指摘。つづけて「軽く見られなくなるのを一個だけ考えると服かもしれない…」と中川アナが、この日の衣装で着ていたオフショルダーのトップスのことにも言及した。

中川アナは「合コンとか行くとき、ちょっと、守りの格好で」とアドバイスにうなずきつつ「合コンも全然行きます」と話した。

ぺえが「聞いていいか分からないですけど。性欲は？あります？強いんですか？」と聞くと、中川アナは「一回もこういう話をしたことないんですけど。結構、アナウンサーとか看護師さんとかってよく言われるのが。そういう、ちゃんとしなきゃいけない仕事の人って強そうみたいな…。言われることはあるけど」と前置きしながら「ちょっと自覚はある感じです」と笑顔。ぺえが「強め？」と続けて聞くと「なのかなって思ったり…」と率直に答えていた。