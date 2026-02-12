〈スパ、クラブ、バー...〉で活躍♡ 女のコウケする個性派飲み会コーデまとめ

一緒に飲むのが女のコなら、感度の高いファッションで挑むのがマスト！そこで今回は、スパ、クラブ、コンセプトバー、レトロスナックでの飲みにおすすめの「クセありコーデ」をご紹介。写真映え抜群な着こなしを、村瀬紗英・三浦理奈・中川紅葉とともにお届けします♡

普段は行かない飲み場に行くならここぞとばかりに♡ 個性派服でのっかる！ 変化球な飲み場に挑戦するときは、あえてコーデにも変わり種なアイテムを取り入れて楽しむべし♡ その場所だから映えて、女友だちに100％ウケるコーデをご紹介！

Cordinate 【スパ飲み】パジャマコアで超リラクシー リラックスムードが加速するパジャマコアがにゅーかわ♡ ジャージスタイルもベロアでファッショナブルに。すっぴんでもしゃれるBIGシュシュも◎。 フーディー 16,500円、パンツ 17,600円／ともにリランドチュール シュシュ 参考商品／MARBLE スニーカー 11,000円／Mardi Mercredi（MARDIMERCREDI JAPAN）

Cordinate 【クラブ】キラキラをふんだんに 暗い場所でも映えるキラキラはあちこちにイン ラメニットや小物で華やぎポイントを。全身に散らすのが正解。 ラメニットアンサンブルプルオーバー 17,600円／SNIDEL ベロアショートパンツ 6,090円／NADIA FLORES EN EL CORAZON ビジューバッグ 9,990円／MANGO ブーツ 14,080円／EMODA ルミネエスト新宿店

Cordinate 【コンセプトバー】ひとクセ柄を入れてみる シンプルな黒コーデに主張の強いタイツでお目立ち 個性的な場でも、シックな黒でまとめて、品のよさも忘れずに。 キャミワンピース 70,400円、シャツ 49,500円／ともにケイト・スペード ニューヨーク（ケイト・スペード カスタマーサービス）花柄タイツ 1,650円／IMARI パンプス 18,150円／ダイアナ（ダイアナ 銀座本店）

Cordinate 【レトロスナック】ナードなあの頃服をチョイス 思い切りのいいレトロなカラーコートがツボ 1枚で即レトロ感を生み出せる、トラディショナルなコート。主張のあるカラーで個性をアピール。 ロングコート 55,000円／EIMY ISTOIRE ルミネ新宿 ルミネ2 ヘアバンド 22,330円／CA4LA ショルダーバッグ 57,200円／ケイト・スペード ニューヨーク（ケイト・スペード カスタマーサービス） 撮影／藤原宏（Pygmy Company）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／Kanako（TRON）モデル／村瀬紗英、 三浦理奈、 中川紅葉（以上本誌専属）

村瀬紗英

三浦 理奈

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海

中川紅葉