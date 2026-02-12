〈スパ、クラブ、バー...〉で活躍♡ 女のコウケする個性派飲み会コーデまとめ
一緒に飲むのが女のコなら、感度の高いファッションで挑むのがマスト！そこで今回は、スパ、クラブ、コンセプトバー、レトロスナックでの飲みにおすすめの「クセありコーデ」をご紹介。写真映え抜群な着こなしを、村瀬紗英・三浦理奈・中川紅葉とともにお届けします♡
普段は行かない飲み場に行くならここぞとばかりに♡ 個性派服でのっかる！
変化球な飲み場に挑戦するときは、あえてコーデにも変わり種なアイテムを取り入れて楽しむべし♡ その場所だから映えて、女友だちに100％ウケるコーデをご紹介！
Cordinate 【スパ飲み】パジャマコアで超リラクシー
リラックスムードが加速するパジャマコアがにゅーかわ♡
ジャージスタイルもベロアでファッショナブルに。すっぴんでもしゃれるBIGシュシュも◎。
Cordinate 【クラブ】キラキラをふんだんに
暗い場所でも映えるキラキラはあちこちにイン
ラメニットや小物で華やぎポイントを。全身に散らすのが正解。
Cordinate 【コンセプトバー】ひとクセ柄を入れてみる
シンプルな黒コーデに主張の強いタイツでお目立ち
個性的な場でも、シックな黒でまとめて、品のよさも忘れずに。
Cordinate 【レトロスナック】ナードなあの頃服をチョイス
思い切りのいいレトロなカラーコートがツボ
1枚で即レトロ感を生み出せる、トラディショナルなコート。主張のあるカラーで個性をアピール。
撮影／藤原宏（Pygmy Company）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／Kanako（TRON）モデル／村瀬紗英、 三浦理奈、 中川紅葉（以上本誌専属）
村瀬紗英
三浦 理奈
Ray編集部 エディター 天井玖瑠海
中川紅葉