「ラストツアーのリハーサルが徐々に始まっているといい、メンバーは最後の日々を惜しむかのように過ごしているそうです」

こう語るのは制作関係者。ライブグッズが公開されたり新曲のリリースが発表されたりと、嵐の活動終了に向けた動きが活発化している。そんななか、ある計画が停滞中だといい――。

進捗が芳しくないというのは、日本テレビで放送予定の嵐の特番。昨年5月に活動終了を発表して以降一度もテレビ出演していない嵐だが、関係の深い日本テレビが約3時間の特番を放送すると、本誌が年始に報じたのだ。

「’01年以降、日テレは断続的に嵐の冠番組を放送してきました。櫻井翔さん（44）が報道番組『news zero』、相葉雅紀さん（43）が『天才！志村どうぶつ園』にレギュラー出演するなど、メンバー個々との関係も深いのです。日テレの福田博之社長は昨年5月の定例会見で《日本テレビにとって嵐さんは本当に特別な存在》《（特番は）やりたいですね》と語っていましたが、それが実現しそうです」（前出・制作関係者）

ところが……。

「実は、特番の制作はほとんど進んでいないと聞いています」

こう語るのはテレビ局関係者。

「具体的な番組内容がなかなか決まらずにいたようです。当初は『SMAP×SMAP』（フジテレビ系）のように、コントあり歌唱ありの構成が案として挙がっていました。しかし嵐はSMAPほどコントのイメージは強くなく、この案は断念したそうです」（前出・テレビ局関係者）

構成の決定に紆余曲折……。そこには、国民的スターの最後を飾るプレッシャーもあったようだ。

「嵐の最後の特番となるでしょうから、“視聴者の求めるものを盛り込まなければ”となかなか構成がまとまらなかったのでしょう。結局、日テレに眠る秘蔵VTRを振り返るバラエティ的なコーナーを2時間、歌唱コーナーを1時間という放送内容になりそうです」（前出・テレビ局関係者）

活動終了までの花道に期待がかかる――。