【篩う】はなんて読む？より分けるという意味！

普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな常識漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！

「篩う」はなんて読む？

「篩う」という漢字を見たことはありますか？ ヒントは、より分けるという意味の言葉です。 いったい、「篩う」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は「ふるう」でした！ 「篩う」とは、 篩 (ふるい）にかけてより分けるという意味の言葉です。 また、人や情報、アイデアなどを選別するときにも、この言葉が使われることがあります。 例えば、採用試験で多くの応募者の中から適任者を選ぶ過程や、大量のデータから有益な情報を抽出する作業などに対して用いられますよ。 みなさんは分かりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ 《参考文献》

ライター Ray WEB編集部