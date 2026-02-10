【篩う】はなんて読む？より分けるという意味！
普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな常識漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！
「篩う」はなんて読む？
「篩う」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、より分けるという意味の言葉です。
いったい、「篩う」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「ふるう」でした！
「篩う」とは、 篩 (ふるい）にかけてより分けるという意味の言葉です。
また、人や情報、アイデアなどを選別するときにも、この言葉が使われることがあります。
例えば、採用試験で多くの応募者の中から適任者を選ぶ過程や、大量のデータから有益な情報を抽出する作業などに対して用いられますよ。
みなさんは分かりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
《参考文献》
・『デジタル大辞泉』（小学館）
・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）
・『日本大百科全書』（小学館）
ライター Ray WEB編集部