¶áÆ£¿¿É§¡Ê61¡Ë¡¢18ºÐÄ¹ÃË¤È¤Î´é½Ð¤·2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥Ñ¥Ñ¤ÈÆ±¤¸¤Ç¥¤¥±¥á¥ó¡×¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¤¯¤ó¤Î¥Ñ¥Ñ»Ñ¤âµ®½Å¡×
¡¡²Î¼ê¡¦¶áÆ£¿¿É§¡Ê61¡Ë¤¬¡¢18ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¤È¥Þ¥é¥½¥ó¤ËÄ©Àï¤·¤¿ºÝ¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¶áÆ£¿¿É§¤È18ºÐÄ¹ÃË¤È¤Î´é½Ð¤·2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê¥¢¥Ã¥×¤¢¤ê¡Ë
¡¡1994Ç¯6·î¡¢2ºÐÇ¯²¼¤Î°ìÈÌ½÷À¤È·ëº§¤·¡¢2007Ç¯10·î¤ËÄ¹ÃË¡¦¹ì¾ç¡Ê¤´¤¦¤¹¤±¡Ë¤µ¤ó¤¬ÃÂÀ¸¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¼«¿È¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò³«Àß¤·¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÎÍÍ»Ò¤âÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¿¡£2025Ç¯2·î13Æü¤Ë¤ÏÄàÁ¥¤Ç¥«¥Ã¥×ÌÍ¤ò¿©¤Ù¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¤µ¤ó¤âÉáÄÌ¤Î¿Í¤Ê¤ó¤À¡£¿Æ¤·¤ßÍ¯¤¤Þ¤¹¡×¡Ö°ì½ÖÃ¯¤À¤«¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡×¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¡ª´é¤¬¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤è¡ª¡×¤Ê¤ÉÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
18ºÐÄ¹ÃË¤È¤Î´é½Ð¤·2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á
¡¡2026Ç¯2·î8Æü¤Î¹¹¿·¤Ç¤Ï¡¢Ä¹ÃË¤È¥Þ¥é¥½¥ó¤ËÄ©Àï¤·¤¿ºÝ¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡ÖÀè½µ¡¢Â©»Ò¤È¸ý·§Ìî¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Ï9Ç¯¤Ö¤ê¡¢Â©»Ò¤Ï½é¥Þ¥é¥½¥ó¡£61ºÐ¡¢¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¡Ä¤Ê¤ó¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡£ÉáÃÊ¤Ï¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ìµ»ö¤Ë°ì½ï¤Ë¥´¡¼¥ë¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÃçÎÉ¤·¿Æ»Ò¤ÇÌµ»ö¤Î´°Áö¡¢¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¤¯¤ó¤Î¥Ñ¥Ñ»Ñ¤âµ®½Å¡×¡Ö¥Ñ¥Ñ¤ÈÆ±¤¸¤Ç¥¤¥±¥á¥ó¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë