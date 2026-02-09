◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第3日 フィギュアスケート団体（2026年2月8日 ミラノ・アイススケートアリーナ）

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体が8日（日本時間9日）に行われた。最終日の団体で、最終種目となった男子フリーには「4回転の神」こと米国代表のイリア・マリニン（21）が登場した。

冒頭に4回転フリップを成功。その後は4回転（クワッド）アクセルを予定していたが、3回転アクセルに変更して着実に得点を積み重ねた。

後半のコンビネーションで乱れるミスもあったが、バックフリップで会場を沸かせるなど、演技終了後には大歓声に包まれた。

得点は200.03点。ミスはあったが、200点台に乗せてきた。最終滑走だった日本・佐藤駿を上回り、母国に金メダルをもたらした。

SPでは予定していた4回転アクセル―3回転トーループを4回転フリップに変更。その後も、世界王者らしからぬミスがあり、演技終了後には複雑な表情を見せた。得点は98.00点で、鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）の108.67点には及ばず、男子SPは2位だった。

昨年12月のGPファイナルではフリーで、クワッドアクセル（4回転半ジャンプ）を含む6種類計7本の4回転ジャンプに成功。史上初の快挙で、フリーで世界歴代最高の238・24点をたたき出した。史上初の5回転ジャンプにも意欲を示していた。

両親ともにオリンピアンで、自身は今回が五輪初出場。「米国チームの一員になることをずっと夢見てきた。共に支え合いたい」と意気込んでいた。