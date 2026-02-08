【焼肉ライク】黒毛和牛カルビが半額！2月9日＆28日限定で「肉の日」開催。

焼肉ライクは、2026年2月9日と2月28日の2日間限定で、"肉の日"企画として黒毛和牛が半額になるキャンペーンを開催します。

ハーフサイズもレギュラーサイズも半額に

今回のキャンペーンは、「焼肉セット」または「肉単品」を注文した人限定で、対象の黒毛和牛メニューが通常価格の半額でお得に楽しめます。

「黒毛和牛カルビ」単品のハーフ／レギュラーが、どちらも半額で食べられます。

価格は、ハーフが通常740円のところ370円、レギュラーが通常1480円のところ740円に。

黒毛和牛のバラ肉の中でも、カルビに適した数種類の部位を厳選して使用していて、味付けは塩／タレが選べます。

1人1点限り注文できます。「ごはんセット」＋「黒毛和牛カルビ半額」のみの注文はできません。

他の割引・クーポン・サービスとの併用は不可。当日の販売状況によって品切れになる場合があります。売り切れ次第終了です。

実施店舗は以下の通り。

【東京都】

新橋本店、浜松町店、田町芝浦店、渋谷宇田川町店、渋谷道玄坂店、新宿西口店、新宿南口店、高田馬場店、五反田西口店、北千住店、池袋東口店、南池袋店、秋葉原電気街店、秋葉原中央通り店、神田西口店、御茶ノ水店、錦糸町北口店、錦糸町南口店、武蔵小山店、飯田橋店、大森西口店、蒲田西口店、中野サンモール店、高円寺店、立川南口店、東久留米店、八王子店、国立店、両国店、浅草店

【千葉県】

新京成八柱駅店、船橋ららぽーと前店、柏東口店、千葉C-one店

【神奈川県】

横浜鶴屋町店、横浜関内店、川崎店、大船店、溝の口店、平塚四之宮店、海老名さがみ野店、平塚北口店、本厚木ミロードイースト店

【埼玉県】

大宮東口店、川越クレアモール店、川口駅東口店

【茨城県】

守谷サービスエリア上り店

【北海道】

札幌狸小路店、函館漁火通り店

【大阪府】

近鉄鶴橋駅店、大阪福島駅前店、天満橋店、あべの橋店、十三店、なんば御堂筋店、難波なんさん通り店

【京都府】

京都河原町蛸薬師店

【奈良県】

大和西大寺駅店

【兵庫県】

神戸三宮店

【新潟県】

新潟駅前店

【静岡県】

静岡呉服町店

【石川県】

金沢諸江店

【愛知県】

名古屋新幹線口店、名古屋上前津店、中部国際空港セントレア店

【岡山県】

さんすて岡山店、岡山下中野店

【広島県】

ekie広島店

【福岡県】

天神西通り店、小倉魚町店

【熊本県】

熊本下通店

【鹿児島県】

鹿児島天文館店

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部