「あ、彼の視界に入っちゃった」。初めて推しと会える最高の舞台で徳丸奈瑠美さんが感じたのは、恥ずかしさ。それは、89キロの体型そのものではなく、大切な推しのために努力を怠った「自分の心」に対する悔しさでもありました。周囲のファンの矜持に火をつけられ、始まった1年半の闘い。41キロ減量の先に彼女が見つけた「自分に胸を張れる自分」とは。

メタボ指導する立場なのに、体脂肪は43％

3歳当時、大好きなセーラムーンの服を着てご機嫌な徳丸さん

── 89キロから48キロへの減量を経験し、その驚異的なビフォーアフターがメディアでも取り上げられた徳丸奈瑠美さん。「どうせ私なんて」と自分の体型に目を背けていた徳丸さんが本気で変わるきっかけになったのは、ある俳優の「推し活」だったそうですね。体重が89キロあったときも、現在と同じ医療の専門職で働かれていたとか。

徳丸さん：はい。看護師と保健師の資格を活かし、老人保健施設でお年寄りの健康を支える看護職として働いています。以前は美容クリニックで看護師をしていた時期もありましたが、27歳まで広島の実家で祖父母と暮らしていて。すごくおばあちゃん子だったので、お年寄りが関わる職場が自分には合っているなと感じています。

── もともと体格はいいほうだったのでしょうか。

徳丸さん：実は、小学校に入るまでは食が細い子どもだったんです。原因は幼稚園の先生でした。今思えば、虐待に近いような厳しい指導をされていて、泳げない子を無理やりプールに沈めたり、牛乳を残す子には瓶ごと口にねじ込んで飲ませたり…。みんな怯えてしまい、私も登園しようとすると熱が出たりしていました。そのストレスもあってか、食事もあまり喉を通らなかったんです。

でも、小学2年生の担任が「失敗してもいいんだよ。なにごともまずはやってみよう」と背中を押してくれる素敵な先生で。そこから学校が楽しくなり、性格も活発になって、食欲が旺盛になっていきました。

── 心の元気を取り戻すとともに食欲が増えていったのですね。ご家庭の食卓はどのような雰囲気でしたか。

徳丸さん：うちは祖母が食事を作っていたのですが、食卓には山盛りの大皿料理がドン！と並ぶスタイルでした。家族が残すと、「美味しくなかったんかね。おばあちゃん、もう作るのやめようかね…」と寂しそうに言うんです。その顔を見るのがつらくて、残ったおかずをすべて平らげていたら、どんどん太りだして。気づけば小学6年生で既に60キロ。中学卒業時には身長が156cmで70キロを超えていました。学校の体重測定は本当に憂鬱でしたね。

── その後、社会人になって保健師として働き始めてからも、体重はそのまま増え続けていたのでしょうか。

徳丸さん：はい。「特定保健指導」という、メタボ改善の指導をする仕事をしていたころ、意を決して体重計に乗ってみたんです。そしたら、体脂肪が43％、体重が89キロという表示が出て。「えっ!?」と驚いて反射的に後ろに下がってしまったので、もしかしたらそれ以上あったかも…。それまで家族に体重を見られるのが嫌で、家でも体重計に乗らなかったんです。ずっと避け続けてきたので現実を突きつけられた瞬間でした。

── メタボ改善を指導する立場のご自身が、実は誰よりも指導が必要な状態だったと。

徳丸さん：それまでも痩せたい気持ちはありましたけど、とにかく食べるのが大好きで。間食をするわけではないのですが、3食の量が多いんです。白米は2、3食分を1回の食事で食べ、しかも猛烈な早食いで。満腹中枢が刺激されるのは食べ始めてから20分経ってからと言われますが、その前に食べきってしまう。「いただきます」から食べ終わるまで一度も箸を置かない。まあ太って当然ですよね。

他人と比べ、つい自分を卑下してしまった

小学校の修学旅行で友達と撮影した1枚

── 過去にはダイエットに挑んだこともあったのですか？

徳丸さん：高校生のときに1度、毎日エアロバイクを漕いで数値を細かくExcel管理するというダイエットに挑戦したことがあります。でも入力作業がめんどうで挫折してしまって。

当時は自己肯定感が低く、体型がずっとコンプレックスでした。

── たとえば、どんな場面でそう感じていたのでしょう。

徳丸さん：人と自分をつい比べて、卑下してしまうんです。中学生のころにファッション雑誌を見ていたら、友達から「そういうの見るんだ？」と言われたことがあって。悪気はなかったんだとは思いますが、当時の私は「太っていて、服も入らないくせにと思われているのかな」と受け止めてしまう。祖母が「おしゃれしなさい」としまむらに洋服を買いに連れて行ってくれても、試着室に入るのが苦痛で仕方ない。かわいい服があっても「自分には似合わない」と諦めていました。

── そんな日々に変化をもたらしたのが、「推し」である俳優・佐藤流司さんとの出会いだったそうですね。彼はマンガやゲームを原作とした「2.5次元舞台」というジャンルで、非常に高い支持を得ている俳優さんです。心惹かれたきっかけは何だったのですか？

徳丸さん：たまたま家で舞台の動画を見ていたら流司くんを知って、流司くんの演技や表現力に魅了されてから、どんどん惹かれていきました。

ただ、舞台やライブなどの映像で、画面に映っている客席の女の子たちを見ると、みんなかわいくて。「私みたいな体型の人はここにいないな」と感じたので、「私もちょっと痩せようかな」と考えてみたんです。職場で足踏みをするとか、ゆるいダイエットを始めて3キロほど痩せたんですが、もとが90キロ近くありますから、見た目はほとんど変わらない。今思えば、当時は全然、本気でダイエットしていたわけではありませんでした。

ファンの矜持を目の当たりにし、心に火がつく

── そして2017年には、佐藤さんの単独公演を初めて観るために地元・広島から東京に行かれました。推しを間近に感じた感想はいかがでしたか。

徳丸さん：運よく最前列のチケットだったのですが、彼が通路の横を通るときに、間近で汗が伝うのが見えて…その様子が本当に神秘的で美しくて、感動しました。同時に、ものすごく恥ずかしくなってしまったんです。

── 最高にうれしいはずの場面なのに、恥ずかしくなった、というのはなぜですか？

徳丸さん：「あ、彼の視界に入っちゃった」という申し訳ないような気持ちです。周りのお客さんたちを見たら、家の動画で見たのと同じように、すごくかわいくてきれいな人が多かったんです。朝から美容院に行って、編み込みをした髪の毛の中にリボンがくるくる挟まっているような、すごくおしゃれなヘアスタイルをしているとか、雰囲気もキラキラした人たちがたくさんいて。「推しの視界に入るものはきれいであってほしい」というファンの矜持のようなものを改めて目の当たりにしたんです。

それに比べて私は、せいぜい職場で足踏み運動をして運動した気になっていた程度。この日のために、何ひとつ努力をしてこなかったと、いたたまれない気持ちになりました。「こんな姿で彼の視界に入っちゃって、ごめんなさい」って。

── 「推しの視界に入るものは、少しでもきれいなものであってほしい」。そんなファンならではの思いが、徳丸さんの心に火をつけたんですね。

徳丸さん：帰りの夜行バスの中で、「絶対に帰ったらダイエットをして痩せて、みんなみたいにかわいくなりたい。次こそ今より自信を持って会いに行くんだ」と心に誓いました。それまで何度も挫折してきた私でしたが、このときばかりは「推しに恥ずかしくない自分になりたい」その一心でした。

その後、エアロバイクを中心とした運動と食事の工夫で、約1年半かけて41キロの減量に成功しました。しばらくして再び推しの舞台を観に行ったときに、個別のイベントで「あなたのファンになって40キロ痩せました。あなたのおかげで人生が変わりました。私の人生を変えてくれてありがとう」と、ようやく感謝の気持ちを伝えることができました。

ずっと体重計から逃げて、現実から目を背けてきました 。でも流司くんを知って、初めて「変わりたい」と思えたんです。41キロ痩せたこと以上に、挫折ばかりだった弱い自分と向き合えたことが、私にとってはいちばんの収穫でした。自分を卑下するのをやめて、ちゃんと認められるようになった 。そのきっかけをくれた彼には、感謝しかありません。

