レジェンド・葛西紀明《スペシャルインタビュー》「ジャンプ競技は全種目でメダル!」

勇気を持って『テキトー』に

２月６日、イタリアで『ミラノ・コルティナダンペッツォ五輪』が始まった。ウィンタースポーツの祭典について、FRIDAYはこれまで８度の五輪出場経験があるスキージャンプの葛西紀明（53）をインタビュー。レジェンドは、まず冬季五輪での″自身の失敗と成功″を振り返った。

「僕には苦い経験があります。’02年のソルトレークシティ五輪（米国）でのこと。その前の長野五輪（’98年）では、ケガで団体メンバーから外れ悔しい思いをしました。そのため人生で最も厳しいトレーニングをほとんど休むことなく積み、身体も心も鍛(きた)え抜きました。二度とあんな悔しい思いをしたくないと。

ところがソルトレークシティではノーマルヒルで49位、ラージヒル個人で41位と散々な結果に……。休みなく練習をし、常にジャンプのことを考えていたため、身体と脳に疲れが溜(た)まり本来のパフォーマンスが発揮できなかったんです」

こうした経験を糧(かて)にし、’14年のソチ五輪ではラージヒルで自身初の個人としてのメダル（銀）を獲得する。

「競技から離れたら、ジャンプのことを一切考えないようにしました。大会後は、数日間は休みをとった。頭がシャキッとしましたね。気持ちにも余裕が生まれ、ソチでは初めて他の競技を観戦しました。身体や脳に疲れが溜まらなくなったからでしょう。本番ではムダな力が抜け、能力を最大限に発揮できました。常にトレーニングしていないと不安になるのはわかります。でも極度の緊張を強いられる五輪の舞台では、勇気を持って『テキトー』になることが大切だと思うんです」

今大会に出場する、各日本人選手の活躍についても葛西に聞いた。葛西が口にする「テキトー」さと高い能力を兼ね備えているのが、ジャンプ男子代表の小林陵侑(りょうゆう)（29）だという。

「３割くらいで飛んでいる」

「陵侑は疲れが溜まると、競技から離れられる。海外での大会が終わると、その国や隣国でのショッピングでリフレッシュするんです。僕は若い選手に『５割くらいの力で飛んだほうがいいよ』とアドバイスするのですが、なかなかイメージできず全力で飛ぼうとします。ジャンプは身体を浮かせる競技です。力が入っては高く飛べません。陵侑はすぐに理解してくれましたね。自分で『３割くらいで飛んでいる』と話すくらい、のびのびとジャンプしている。対応力は天才的です。ミラノでは金メダルが期待できます」

他の二人の男子代表、二階堂蓮(にかいどうれん)（24）と中村直幹(なおき)（29）はどうだろう。

「とくに二階堂君にとっては初めての五輪です。緊張するなというほうがムリでしょう。ただ今年１月のフライング世界選手権（ドイツ）で二階堂君と中村君らが団体で優勝するなど、今の二人には勢いがある。上手く調整し勢いを持続できれば、メダルを獲る力は十分あります」

代表には他に勢藤優花(せとゆうか)（28）と伊藤有希（31）がいる。

「勢藤さんは、昨春行った僕の講演会に参加してくれました。そこで彼女は、こう言っています。『（同じ代表の伊藤）有希さんには負けたくない』と。負けん気の強さが魅力ですね。

有希は昨夏スランプに陥り『楽しく飛べない』と悩んでいました。遠征先から帰っても一日も休まず練習に打ち込む生真面目さが、かえってマイナスに働いたのだと思います。ただ僕が休むことの大切さを教えてだいぶ変わった。４度目の五輪出場なので、大舞台での経験もプラスとなるでしょう」

そして、葛西はジャンプの日本人代表選手たちの活躍にこう太鼓判を押す。

「ミラノ五輪で、ジャンプ競技が全種目でメダルを獲る可能性は十分あります」

ジャンプ以外にも、期待している選手やチームがいるという。

「女子１５００ｍで世界記録を持つスピードスケート女子の高木美帆さん（31）と、カーリング女子の『フォルティウス』です。高木さんは世界大会での経験豊富なスケート界の第一人者、『フォルティウス』は五輪２大会連続出場の『ロコ・ソラーレ』を破っての代表入り。圧倒的な強さで金メダルを獲ってほしいですね」

冬季五輪の日本の最多メダル獲得数は前回（’22年、北京大会）の18。ミラノ五輪では、それを上回るメダルラッシュが期待できそうだ。葛西が続ける。

「僕自身も、まだまだ五輪を諦(あきら)めていません。今回は代表に選ばれませんでしたが、次回（’30年の冬季五輪）は狙っていきますよ。還暦になっても現役を続け、元気と勇気を皆さんに届けたいです」

『FRIDAY』2026年2月20日・27日合併号より