いよいよ開幕となった「ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック」。開会式は2月7日早朝4時(日本時間)からで、NHK総合では3時45分より生中継が行なわれる。

NHKの生中継では、現地ゲストとして「テルマエ・ロマエ」などで知られる漫画家のヤマザキマリが出演。アナウンサーは札幌放送局の曽根優とアナウンス室の星麻琴。地上波放送はNHK ONEの同時・見逃し配信でも視聴できる。なお、Eテレでは3時58分より手話・解説放送で届ける。放送時間は6時30分まで。

TVerでは、8時25分から開会式の様子をハイライトで配信する。

今回の開会式は、ミラノのメイン会場のほか、山岳エリアのコルティナダンペッツォ、プレダッツォ、リピーニョを合わせた4カ所の会場で選手たちが同時進行で入場行進を行なう。ミラノとコルティナダンペッツォの会場に設置される2つの聖火台にどのように火がともるかが注目ポイント。

式典では、イタリアの芸術家レオナルド・ダ・ヴィンチや、2025年になくなったファッションデザイナーのジョルジオ・アルマーニにちなんだ演目などが予定されている。