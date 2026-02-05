山中慎介インタビュー 前編

井上尚弥について

12月27日、サウジアラビア・リヤドで開催されたボクシング興行「ナイト・オブ・ザ・サムライ」。メインイベントに登場したWBA・WBC・IBF・WBO世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（大橋）は、WBC同級２位アラン・ピカソ（メキシコ）を相手に判定３―０（120−108、119−109、120−108）で圧勝した。



昨年末にピカソを下し、タイトルを防衛した井上尚弥 photo by 山口フィニート裕朗/アフロ





自身の持つ男子史上最多記録を更新する６度目の４団体王座同時防衛に成功し、歴代1位となる世界戦27連勝という金字塔を打ち立てた。しかし試合後、井上は「気持ちと体が一致しなかった」と複雑な表情を見せた。

リヤドの独特な雰囲気、試合前のバンテージ問題、そして2025年に4試合をこなした過酷さ。さらにフェザー級転向の可能性も浮上しているが、"モンスター"の現在地はどこにあるのか。元WBC世界バンタム級王者・山中慎介氏が語る。

【独特な会場の空気感がパフォーマンスに与えた影響】

――井上選手のピカソ戦はどうご覧になりましたか？

「判定決着でしたが、井上の出来が悪かったのではなく、ピカソがよく頑張ったという印象ですね。井上があまりに異次元すぎるだけで、ピカソは決して悪い選手じゃないです。逃げ回るわけではなく、ガードを固めて『絶対に倒されない』という意識が強かった。バンタム級時代の相手のなかには、戦意を喪失して逃げるだけという展開もありましたけど、そうではなかったですからね」

――ポイント差も内容も、井上選手の圧勝でした。

「ポイントを獲るところは確実に獲り、距離の設定も抜群でしたね。行き過ぎないように心がけて丁寧に組み立てながら、時には荒々しくKOを狙って打っていく場面を作って変化をつけていました」

――ただ、試合後に本人は「満足していない」「気持ちと体が一致しなかった」と口にしていました。

「モチベーションが上がりきらなかった、ということもあると思いますが、リヤドという場所の独特な雰囲気も影響したのかもしれません。ラスベガスとも日本とも違う、会場の独特の静けさがありましたよね。歓声が地鳴りのように響くわけでもないし......淡々として見えました」

――確かに、入場からリングインするまでも静かに感じました。

「僕の現役時代の感覚では、会場の空気感はパフォーマンスに影響します。今回の興行はタイトルが「THE RING V:NIGHT OF THE SAMURAI」ということで、日本人選手が中心でしたが、会場の熱量が高いようには見えませんでした。あの独特な、落ち着いた雰囲気が、井上のファイターとしての本能、野生の感覚を少し削いでしまった可能性はあると思います」

――試合前には、バンテージチェックで問題があったと聞きました。バックステージがスムーズに進行しないなど、試合に集中しにくい環境もあったのかもしれませんね。

「ルールミーティングで確認していた巻き方に対して、当日になって相手側から突然クレームがついたそうです。集中力を高める時間帯にそういったトラブルがあったことも、『気持ちと体が一致しなかった』要因のひとつかもしれません」

【年間４試合の過酷さ】

――井上選手は2025年、「年間４試合」というハイペースで試合を行ないました。それによる疲労はどうでしょうか？

「それは間違いなくあると思いますよ。僕自身、世界戦を年に３回やったことが一度だけあったんですが、それでも『これ以上は無理だ』と思うほど過酷でした。それを年に４回ですからね」

――試合前の準備を含めると、かなりハードスケジュールになりますね。

「体重の管理はもちろんですが、スパーリングの数が半端じゃない。１試合につき、おそらく１カ月半くらいはスパーを重ねているはずです。それを年に４回繰り返すということは、単純計算で半年間スパーをやっていることになります。階級が上の選手ともやっているでしょうし、肉体的、精神的な消耗は相当なはずですよ。その過酷な一年を走り抜いたラスト一戦でしたから、疲れが出ていたのかもしれません」

――年間４試合のスケジュールをこなすには、過酷な練習に耐えられる肉体的な強さや、精神力が必要ということですよね。

「そういうことですね。密度の濃い練習を４回こなせること自体が才能ですし、強さの証明です。あらためて振り返ってみても、そのタフさには驚かされます。今の時代、ビッグネームになると、例えば、昨年12月に引退したテレンス・クロフォード（アメリカ）のように、年に１試合のスーパーファイトに集中するスタイルが主流になりつつあります。そのなかで、一年に４回もリングに上がるというのは、ボクシング界全体で見ても極めて稀な例ですよね」

【フェザー級への転向は必然】

――井上選手の今後についてですが、本人が試合前に階級アップの可能性を示唆したことで、関係者やファンの間で大きな話題になりました。

「僕個人の見解としては、転向するとしたらベストなタイミングではないかと思っています。スーパーバンタム級では"勝負論"が成立する相手は中谷（潤人／M.T）が最後で、それ以外はいません。

もともとこの階級は、ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）とスティーブン・フルトン（アメリカ）が２団体ずつを統一していました。その後、ムロジョンに代わって２団体王者になったのがマーロン・タパレス（フィリピン）。井上はフルトンとタパレスをKOし、ムロジョンには大差の判定で勝利。その後も文句なしの勝ち方をしていますから、中谷との試合は楽しみですが、この階級に留まる理由は見当たらないですよね」

――井上選手は、アメリカの老舗ボクシング専門誌『THE RING』のインタビューで、2027年での引退を目標に設定していることを明かしていました。引退までの試合数や減量の大変さを考えても、階級アップは自然の流れでしょうか。

「そういうことですね。今回の体つき、仕上がり具合は特にすごかったです。普段の体重が、スーパーライトやウェルター級くらいあっても不思議ではないと思います。そこから筋肉を落とさずにスーパーバンタムまで絞るわけですから、減量の負担は相当なものでしょう。階級を上げるというのは、コンディションを維持する上でも必然だと思います」

――フェザー級に上げた場合、どんな相手との対戦が見たいですか？

「WBO王者のラファエル・エスピノサ（メキシコ）は身長が高くてリーチも長い（井上：身長165cm、リーチ171cm、エスピノサ：身長185cm、リーチ188cm）ので、厄介な相手になると思います。WBA王者のニック・ボール（イギリス）は、井上のスタイルとも噛み合って面白い試合になりそうです。IBF王者のアンジェロ・レオ（アメリカ）もタフで侮れない。どの王者と戦っても、簡単な戦いにはならないと思います」

【階級を上げても相手を圧倒する「異次元の領域」】

――階級をアップしながら勝ち続けることがいかに大変か、同じ興行でスーパーバンタム級初戦に臨んだ中谷選手の苦戦を見てあらためて感じました。しかし、井上選手はスーパーバンタム級に転向時、いきなり"ラスボス"に挙げられていたフルトンに完勝しましたね。

「そこなんですよね。中谷や、同じく多階級制覇を成し遂げている井岡一翔であっても、階級を上げれば相応の苦労や調整が必要になります。でも、井上はすごさをずっと出し続けている。

特に僕が驚くのは、階級を上げていくなかでKO率が落ちないことです。普通は階級が上がれば、相手の耐久力が上がってKOは難しくなる。直近の２試合は判定勝利でしたけど、それでも『いつでも倒せる』という恐怖を相手に与えていましたし、パンチ力も技術も同じ階級の選手を圧倒していますね」

――中谷選手のセバスチャン・エルナンデス（メキシコ）戦を見ると、約1.8キロの差にアジャストして力を発揮するのは容易ではないことがわかります。

「普通の選手なら、階級を上げれば必ずどこかで壁にぶつかります。フィジカルの差、耐久力の差に苦しむことになる。でも井上は、バンタム級からスーパーバンタムに上げて、いきなりフルトンを倒し、その後も圧倒的な強さを見せ続けている。スピード、パワー、技術を維持したまま階級を上げられるというのは、これまでのボクシングの常識では測れない、まさに異次元の領域ですよ」

【プロフィール】

■山中慎介（やまなか・しんすけ）

1982年滋賀県生まれ。元WBC世界バンタム級チャンピオンの辰吉丈一郎氏が巻いていたベルトに憧れ、南京都高校（現・京都廣学館高校）でボクシングを始める。専修大学卒業後、2006年プロデビュー。2010年第65代日本バンタム級、2011年第29代WBC世界バンタム級の王座を獲得。「神の左」と称されるフィニッシュブローの左ストレートを武器に、日本歴代2位の12度の防衛を果たし、2018年に引退。現在、ボクシング解説者、アスリートタレントとして各種メディアで活躍。プロ戦績：31戦27勝(19KO)2敗2分。