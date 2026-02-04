100均ってこんなのまで売ってるの！？家具屋さんも涙目レベル！500円なのにタフな便利商品

家具屋さんに並んでいそうな、しっかりした作りのつっぱり棒をダイソーで発見しました！つっぱり棒といってもハンガーパイプ並みの太さで、耐荷重は約20kgから40kgとタフ。これなら服をまとめて掛けることができます！取り付け方法も簡単で手軽なのに、しっかり固定できて安心。500円とお手頃なのも嬉しいです！

商品情報

商品名：つっぱり棒（ねじ止め式、75cm〜120cm、直径2.5cm〜2.8cm）

価格：￥550（税込）

取り付け幅：75cm〜120cm

耐荷重（約）：20kg〜40kg

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4549131992137

500円とは思えないタフな作り！ダイソーで家具屋さんレベルのつっぱり棒を発見

クローゼットに服を掛けたいのに、手持ちのつっぱり棒だと少し不安で、重たいアウターは避けてきました。たくさん掛けると落ちそうな感じがして、結局スペースを持て余してしまうことも多かったんです。

もっと安心して使えるものがあればいいのに…と思いながらダイソーを見ていたとき、家具屋さんに並んでいそうな、しっかりしたつっぱり棒が目に留まりました。

それが、こちらの『つっぱり棒（ねじ止め式、75cm〜120cm、直径2.5cm〜2.8cm）』。価格は550円（税込）です。

見た目からして頼もしく、太さはハンガーパイプ並み。しっかりとした端部キャップも付いていて、安心感があります。

取り付け幅は75cmから120cmまで対応していて、場所を選ばず使えそうです。

耐荷重は約20kgから40kgと、100均の商品とは思えないタフさに正直驚きました！これなら服をまとめて掛けても大丈夫そうだなと期待が高まります。

まず、「取り付け調整ダイヤル」を「伸びる」の方向に回して、取り付け調整ダイヤルが動くことを確認した後、スタート線に合わせます。

その際に、付属のロックネジを軽く取り付けておきます。

簡単に取り付けられるのにしっかり固定できて安心！

取り付け前の確認事項として、設置面に十分な強度があること、水平・垂直が保たれていることが必要と書かれていました。

また、取り付け幅に応じて耐荷重が変わる点や、強く伸ばしすぎると壁を傷める可能性がある点にも注意が必要です。

安全に取り付けられることを確認できたら、ポールを引き出して取り付け面に対して垂直になるように押し当てます。

引き出したポールを固定したまま一旦設置場所より外し、ロックネジを根元までしっかり締め込み、ポールを固定させます。

穴あけタイプのネジ穴はついておらず、ネジを強く締めることでパイプに穴をあけて固定する仕様になっています。

固定場所を定めてネジを締めたら、取り付け調整ダイヤルを伸びるの方向に回してポールを固定させます。

ここまで手こずることもなく、簡単かつ頑丈に固定できました。

取り付け後も定期的（週1回程度）に取り付け状態を確認し、圧着が弱い時は調節するよう注意書きがありました。

また、無理な力を加えたり、屋外で使用したりするのはNGとのことなので、その点には気をつけて使用したいところです。

設置後に服を掛けてみると、その安定感に安心しました。シャツやニットだけでなく、少し重さのある服をまとめて掛けても、ぐらつく様子はありません。

棒自体が太く耐荷重もあるので、これまで重さを気にして控えていた使い方ができるようになり、収納の幅が一気に広がりました。

550円でここまでしっかりしたつっぱり棒が手に入るのはお得！丈夫さ＆手頃さを重視したい方には特におすすめなので、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。