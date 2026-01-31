1月31日の運勢第1位は魚座！　今日の12星座占い

あなたの今日の運勢はどうなっている？ どんなラッキーな出来事が起こる？ 12星座占いランキングでさっそくチェック!!

★第1位……魚座

職場の人の気持ちに自然と寄り添い、共感できる運気です。「この人の気持ちがよくわかる」と感じたら、ぜひ言葉にして伝えてみてください。目上の人にも敬意を示せば、その真摯な姿勢が認められ、仕事がさらに発展していく素晴らしいスタートとなるでしょう。

★第2位……蠍座

直感が道を切り拓く日。進むべきタイミングを、不思議と正しく選ぶことができそうです。あなたの感覚に自信を持って、迷わず一歩を踏み出してみましょう。直感こそが、すべてのことに対する最高の答えを教えてくれます。

★第3位……蟹座

心から楽しんだときのとびきりの笑顔、ちょっとした驚きや照れといった、その一瞬一瞬の表情が、あなたの魅力を最大限に引き出してくれる日。素直な感情表現が、最高の幸せを運んでくれるでしょう。いつもより距離を近づけて話すのも効果的◎。

★第4位……牡牛座

人との会話の中で、あなたの温かみや思いやりが伝わりやすい日。まずは相手の話をしっかり聞くことに集中してみてください。自然と的確なアドバイスや気の利いた提案ができ、感謝される場面が増えるはず。穏やかに寄り添う姿勢が、人の心を開きます。

★第5位……乙女座

誰かが困っているときに、自然にサポートできる日です。目立たず控えめに手助けすることで、相手は心から感謝し、あなたへの評価もじわじわと高まっていきます。あなたの誠実な行動は、決して見過ごされることはありません。