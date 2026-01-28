【ジョナサン】生ビール半額＆から揚げ110円引きも！ちょい飲みにぴったりの最新クーポンが公式Ｘに登場中《2月4日まで》

2026年1月27日現在、ジョナサンの公式Xで割引クーポンが公開されています。

生ビールとハイボールが半額に、おつまみ5種が110円引きになるクーポンです。

おつまみにぴったりのメニューもお得に

気軽にちょい飲みしたい人必見のクーポンが登場しています。対象のアルコール飲料は半額、おつまみにぴったりのメニューはそれぞれ110円引きで注文できます。

公開されたクーポンは以下の通り。

・サントリー ザ・プレミアムモルツ（生ジョッキ）...半額の301円

・サントリー角ハイボール...半額の191円

・フライドポテト...110円引きの219円

・カラマリフリット...110円引きの219円

・サーモンマリネ...110円引きの329円

・揚げ餃子のトリコロール...110円引きの263円

・若鶏のから揚げ...110円引きの263円

クーポンは2月4日までの期間、毎日10時30分から利用できます。ただし、22時から翌5時までの注文は深夜料金10％が加算されます。

※画像は公式Ｘより。

東京バーゲンマニア編集部