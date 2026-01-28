【ジョナサン】生ビール半額＆から揚げ110円引きも！ちょい飲みにぴったりの最新クーポンが公式Ｘに登場中《2月4日まで》
2026年1月27日現在、ジョナサンの公式Xで割引クーポンが公開されています。
生ビールとハイボールが半額に、おつまみ5種が110円引きになるクーポンです。
おつまみにぴったりのメニューもお得に
気軽にちょい飲みしたい人必見のクーポンが登場しています。対象のアルコール飲料は半額、おつまみにぴったりのメニューはそれぞれ110円引きで注文できます。
公開されたクーポンは以下の通り。
・サントリー ザ・プレミアムモルツ（生ジョッキ）...半額の301円
・サントリー角ハイボール...半額の191円
・フライドポテト...110円引きの219円
・カラマリフリット...110円引きの219円
・サーモンマリネ...110円引きの329円
・揚げ餃子のトリコロール...110円引きの263円
・若鶏のから揚げ...110円引きの263円
クーポンは2月4日までの期間、毎日10時30分から利用できます。ただし、22時から翌5時までの注文は深夜料金10％が加算されます。
※画像は公式Ｘより。
東京バーゲンマニア編集部