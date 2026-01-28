あきんどスシロー（大阪府吹田市）の回転寿司（ずし）チェーン「スシロー」が、東京・豊洲市場の目利きと江戸前の技が楽しめる新キャンペーン「天下の魚市場 豊洲×スシロー」を1月28日から期間限定で実施します。

【写真】豪華！ 天然本鮪の中とろ、大とろ 職人の技が“光る”煮詰めがけも！

同キャンペーンでは、生本鮪（マグロ）を中心に天然や養殖、冷凍など、さまざまな鮪を取り扱う鮪専門の仲卸「米彦」が選別した「豊洲 天然本鮪ねぎとろ包み」（110円〜、以下、税込み）、「豊洲 天然本鮪中とろ」（180円〜）、「豊洲 天然本鮪中とろ」（360円〜）、大とろ、中とろ、赤身などがセットになった「豊洲 天然本鮪6貫盛り」（1120円〜）、赤身と煮切り醤油（しょうゆ）漬けの赤身が食べ比べできる「豊洲 天然本鮪赤身食べ比べ」（260円〜）が販売。

市場直結の老舗寿司店「大和寿司（だいわずし）」が監修した「江戸前の匠すし3貫盛り」（360円〜）、「いわしの江戸前酢洗い」（180円〜）も登場。「江戸前の匠すし3貫盛り」では、炙（あぶ）り水たこの江戸前煮詰めがけ、いわしの江戸前酢洗い、いかと筋子包みがセットになっており、職人ならではの味わいが楽しめます。

さらに、同市場の貝類の仲卸「渡辺商店」が監修した「煮あわび 江戸前煮詰めがけ」（360円〜）、同市場の仲卸「尾坪水産」が太鼓判を押す「気仙沼産 かつおたたき」（120円〜）も発売されます。

※価格は店舗によって、異なります。