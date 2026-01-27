『呪術廻戦』TVアニメ第3期「死滅回遊 前編」小松未可子×井上麻里奈オフィシャルインタビュー
2026年1⽉8⽇より毎週⽊曜深夜0時26分〜MBS／TBS系28局 ”スーパーアニメイズムTURBO” 枠にて⼤好評放送中の『呪術廻戦』TVアニメ第3期「死滅回游 前編」。禪院真希役・小松未可子と禪院真依役・井上麻里奈のオフィシャルインタビューがアニメイトタイムズにて公開、その一部が公開された。
集英社『週刊少年ジャンプ』にて2018年3⽉から2025年9⽉まで６年半連載した⼤⼈気コミック『呪術廻戦』（芥⾒下々・著）が、このたび全世界シリーズ累計発⾏部数1億5000万部（デジタル版含む）を突破。
2020年10⽉から2021年3⽉までTVアニメ第1期が放送され、初の映画化となる『劇場版 呪術廻戦 0』は、全世界興⾏収⼊265億円の⼤ヒットを記録。TVアニメ第2期となる「懐⽟・⽟折／渋⾕事変」が2023年7⽉から12⽉まで放送され、国内のみならず全世界で⼤きな反響を呼んだ。2025年は『劇場版総集編 呪術廻戦 懐⽟・⽟折』、『劇場版 呪術廻戦 0』復活上映が劇場公開され、そして、『劇場版 呪術廻戦「渋⾕事変 特別編集版」×「死滅回游 先⾏上映」』が11⽉7⽇（⾦）より全国の劇場で公開スタート。
さらに、待望のTVアニメ第3期「死滅回游 前編」が2026年1⽉8⽇より毎週⽊曜深夜0時26分〜MBS／TBS系28局 ”スーパーアニメイズム TURBO” 枠にて⼤好評放送中。『呪術廻戦』はますますの盛り上がりをみせている。
このたび、禪院真希役・小松未可子と禪院真依役・井上麻里奈のオフィシャルインタビューがアニメイトタイムズにて公開。その⼀部を紹介する。
＞＞＞場面カットをチェック！（写真2点）
【禪院真希役・小松未可子と禪院真依役・井上麻里奈のオフィシャルインタビュー】
ーー真依の「なんで一緒に落ちぶれてくれなかったの？」に対する真希の「きっと私達の正解だったんだろうな」というモノローグも印象的でした。
井上：真依にとっては、それが1番幸せだったかもしれないです。「術師としての未来がなくても、ただふたりでいられれば」って。でも真希は、自分や真依が不当に扱われることを拒み、より良い未来を作るために戦い続けてくれました。
小松：双子に生まれてしまったが故に、愛が ”呪い” に変わってしまったというか。真希は家や血筋に抗うことが、生きる目標になっていた部分もあったと思います。唯一家族だと思えるような存在が真依で、自分と彼女のために全てを壊して、しがらみから抜け出したい。一方で、それよりも一緒に逃げ出したいという気持ちもあって。そのすれ違いが巡り巡って、最後は ”託す” しかなくなってしまった。結果的には呪術や家の ”あるべき形” になっているのも皮肉ですよね。でも、だからこそ壊せたのかなと。
ーー第51話ラストでは、真希・真依・母のシーンが描かれました。
井上：真依視点では、母親がどうなったのかも分からなかったので衝撃でした。
小松：このシーンは色々な解釈ができますよね。ただ、3人の穏やかな幼少期が描かれただけでも救われたような気がしました。ある種、3人で囚われていた呪いを断ち切ったとも言えますよね。真希たちの母親自身も、禪院家に巻き込まれた被害者のひとりだと思います。
ただ、「産んで……よかった……」という言葉が何を意味しているのか。真希が全部壊してくれたことへの言葉かもしれないし、これまでの「産まなきゃ良かった」という思いの裏返しなのかもしれない。或いは、3人で過ごした数少ない思い出のシーンかもしれないです。
（C）芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会
集英社『週刊少年ジャンプ』にて2018年3⽉から2025年9⽉まで６年半連載した⼤⼈気コミック『呪術廻戦』（芥⾒下々・著）が、このたび全世界シリーズ累計発⾏部数1億5000万部（デジタル版含む）を突破。
2020年10⽉から2021年3⽉までTVアニメ第1期が放送され、初の映画化となる『劇場版 呪術廻戦 0』は、全世界興⾏収⼊265億円の⼤ヒットを記録。TVアニメ第2期となる「懐⽟・⽟折／渋⾕事変」が2023年7⽉から12⽉まで放送され、国内のみならず全世界で⼤きな反響を呼んだ。2025年は『劇場版総集編 呪術廻戦 懐⽟・⽟折』、『劇場版 呪術廻戦 0』復活上映が劇場公開され、そして、『劇場版 呪術廻戦「渋⾕事変 特別編集版」×「死滅回游 先⾏上映」』が11⽉7⽇（⾦）より全国の劇場で公開スタート。
さらに、待望のTVアニメ第3期「死滅回游 前編」が2026年1⽉8⽇より毎週⽊曜深夜0時26分〜MBS／TBS系28局 ”スーパーアニメイズム TURBO” 枠にて⼤好評放送中。『呪術廻戦』はますますの盛り上がりをみせている。
＞＞＞場面カットをチェック！（写真2点）
【禪院真希役・小松未可子と禪院真依役・井上麻里奈のオフィシャルインタビュー】
ーー真依の「なんで一緒に落ちぶれてくれなかったの？」に対する真希の「きっと私達の正解だったんだろうな」というモノローグも印象的でした。
井上：真依にとっては、それが1番幸せだったかもしれないです。「術師としての未来がなくても、ただふたりでいられれば」って。でも真希は、自分や真依が不当に扱われることを拒み、より良い未来を作るために戦い続けてくれました。
小松：双子に生まれてしまったが故に、愛が ”呪い” に変わってしまったというか。真希は家や血筋に抗うことが、生きる目標になっていた部分もあったと思います。唯一家族だと思えるような存在が真依で、自分と彼女のために全てを壊して、しがらみから抜け出したい。一方で、それよりも一緒に逃げ出したいという気持ちもあって。そのすれ違いが巡り巡って、最後は ”託す” しかなくなってしまった。結果的には呪術や家の ”あるべき形” になっているのも皮肉ですよね。でも、だからこそ壊せたのかなと。
ーー第51話ラストでは、真希・真依・母のシーンが描かれました。
井上：真依視点では、母親がどうなったのかも分からなかったので衝撃でした。
小松：このシーンは色々な解釈ができますよね。ただ、3人の穏やかな幼少期が描かれただけでも救われたような気がしました。ある種、3人で囚われていた呪いを断ち切ったとも言えますよね。真希たちの母親自身も、禪院家に巻き込まれた被害者のひとりだと思います。
ただ、「産んで……よかった……」という言葉が何を意味しているのか。真希が全部壊してくれたことへの言葉かもしれないし、これまでの「産まなきゃ良かった」という思いの裏返しなのかもしれない。或いは、3人で過ごした数少ない思い出のシーンかもしれないです。
（C）芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会