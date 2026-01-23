佐賀新聞社長・中尾清一郎氏が語る地方の現実「大学進学ほど人生の選択肢が豊かになるものはない」
脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」で、「佐賀新聞社長 #中尾清一郎 さんに、 受験シーズンに、改めて入試、受験の意味について問う。」と題した動画を公開。佐賀新聞社長の中尾清一郎氏が出演し、地方が抱える若者の流出問題に触れつつ、「4年制大学卒業という資格ほど、人生の選択肢が豊かになるものはない」と、その価値を力説した。
動画は、茂木氏が「受験シーズンですね」と切り出したことをきっかけに、入試や受験の意味をテーマに展開された。中尾氏は、自身が社長を務める新聞社のある佐賀県の現状について言及。大学進学率が全国平均より低く、4年制大学が2つしかないため、多くの高校生が「受験を機に県外に出ていく」という若者流出の課題を指摘した。
この課題に対し、中尾氏は佐賀県内で大学が新設される動きがあることを紹介。「少子化の時代になんで大学を作るんだ」という意見に対しては、毎年約3000人が県外の大学に進学している現状を挙げ、「明確に説明できます」と反論の根拠を述べた。
さらに中尾氏は、地方に根強い「早く手に職をつけたほうがいい」という考え方にも触れながら、「今の日本で、4年制大学卒業っていう資格ほど、人生の選択肢が豊かになるものはない」と断言。それを「通行手形、パスポート」と表現し、様々な企業や公務員試験の受験資格となっている実情を説明した。
また、経済的な観点からも「4年間の学費がこれだけだとすると、生涯賃金はもうこれぐらい違うのが明らかなので、全然元取れますよ」と言及。単なる学問の探求だけでなく、人生を豊かにするための投資としての大学進学の意義を多角的に語った。
YouTubeの動画内容
