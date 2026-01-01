[¤Æ¤Ã¤Ñ¤ó¥¢¥×¥ê¡ª] ¡Ö¥Ç¥¸¥Ý¥ê¥¹¡×¤Çº¾µ½ÅÅÏÃ¡¢ÃÔ´Á¤ò·âÂà¡ª ËÉÈÈ¤Î¤¿¤á¤Îµ¡Ç½¡¦¾ðÊó¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿É¬·È¥¢¥×¥ê
¥¢¥×¥êÌ¾¡§¡¡¥Ç¥¸¥Ý¥ê¥¹
³«È¯¼Ô¡§¡¡Metropolitan Police Department
²Á³Ê¡§¡¡ÌµÎÁ
ÂÐ±þOS¡§¡¡iOS 14.0 °Ê¹ß¡¢Android 8.0 °Ê¾å
¥«¥Æ¥´¥ê¡§¡¡¥é¥¤¥Õ
¡¡ÈÈºá¤Î¼ê¸ý¤¬¹ªÌ¯¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÂÐºö¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤ÏÀäÂÐ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÌýÃÇ¤Ç·ä¤òÆÍ¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤Ï¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£´í¸±¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¤â¡¢·Ù»ëÄ£¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥¢¥×¥ê¡Ö¥Ç¥¸¥Ý¥ê¥¹¡×¤ò³èÍÑ¤·¤è¤¦¡£
ËÉÈÈ¤Î¤¿¤á¤Îµ¡Ç½¤ä¾ðÊó¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¥Ç¥¸¥Ý¥ê¥¹¡×
º¾µ½ÅÅÏÃ¤ò¼«Æ°¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë¡Ö¹ñºÝÅÅÏÃÈÖ¹æ¥Ö¥í¥Ã¥¯¥·¥¹¥Æ¥à¡×
¡¡¡Ö¥Ç¥¸¥Ý¥ê¥¹¡×¤Ï¡¢·Ù»ëÄ£ À¸³è°ÂÁ´ÁíÌ³²Ý¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡¢ËÉÈÈ¤Î¤¿¤á¤Î¥Äー¥ë¤ä¾ðÊó¤ò½¸Ìó¤·¤¿¥¢¥×¥ê¡£Â¿¿ô¤Îµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âËÉÈÈ¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤½¤¦¤Ê¤Î¤¬¡Ö¹ñºÝÅÅÏÃÈÖ¹æ¥Ö¥í¥Ã¥¯¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤À¡£
¡¡¹ñºÝÅÅÏÃÈÖ¹æ¥Ö¥í¥Ã¥¯¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢ÆÃ¼ìº¾µ½¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤ÎÂ¿¤¤³¤³°¤«¤é¤ÎÅÅÏÃÃå¿®¤ä¡¢¤½¤ÎÅÅÏÃÈÖ¹æ¤Ø¤ÎÈ¯¿®¤ò¼«Æ°¤Ç¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¹¤ëµ¡Ç½¡ÊÈ¯¿®¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÏAndroid¤Î¤ß¡Ë¡£·Ù»ëÄ£¤ÎÇÄ°®¤¹¤ë°ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÅÏÃÈÖ¹æ¾ðÊó¤ò¸µ¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º¾µ½¤Ê¤É¤ÎÈï³²¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÄÌÏÃ¤ò¸ú²ÌÅª¤ËÇÓ½ü¤Ç¤¤ë¡£
¡¡Android¥¢¥×¥ê¤Ç¤Ï¹ñºÝÅÅÏÃÈÖ¹æ¤«¤é¤ÎÃå¿®¤ò°ìÎ§¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦»ÅÍÍ¤À¤¬¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÎÏ¢ÍíÀè¤ËÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñºÝÅÅÏÃÈÖ¹æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»Å»ö¤Ç¹ñºÝÅÅÏÃ¤ò¤è¤¯ÍøÍÑ¤¹¤ë¿Í¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤êÀßÄê¤·¤Æ¤ª¤±¤ÐÌäÂê¤Ê¤¯³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
Android¤Ç¤ÏÆÃ¼ìº¾µ½¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¹ñºÝÅÅÏÃÈÖ¹æ¤ÎÈ¯Ãå¿®¤ò¼«Æ°¥Ö¥í¥Ã¥¯
iPhone¤Ç¤ÏÆÃ¼ìº¾µ½¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¹ñºÝÅÅÏÃÈÖ¹æ¤ÎÃå¿®¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯
ËÉÈÈ¥Ö¥¶ー¤ä°ÌÃÖ¾ðÊó¶¦Í¤Îµ¡Ç½¤â
¡¡ËÉÈÈ´ØÏ¢¤Îµ¡Ç½¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Â¾¤Ë²èÌÌ¥¿¥Ã¥×¤ÇÂç¤¤Ê¥¢¥éー¥à¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¥È¥é¥Ö¥ë¤òÃÎ¤é¤»¤ë¡ÖËÉÈÈ¥Ö¥¶ー¡×µ¡Ç½¤ä¡¢²»À¼¤ÇÃÔ´ÁÈï³²¤ò¼þ°Ï¤ËÃÎ¤é¤»¤¿¤ê¡¢²èÌÌ¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¤ë¡Ê¤Þ¤¿¤Ï½õ¤±¤¬É¬Í×¤«¤É¤¦¤«¤ò¿Ò¤Í¤ë¡Ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÉ½¼¨¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¡ÖÃÔ´Á·âÂà¡×µ¡Ç½¤òÍÑ°Õ¡£ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ë°ÌÃÖ¾ðÊó¤È´Ê°×¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁÇÁá¤¯Á÷¿®¤Ç¤¤ë¡Ö¥³¥³ÄÌÃÎ¡×µ¡Ç½¤â¤¢¤ë¡£
¡¡Â¾¤Ë¤â¡¢ËÉÈÈ¤ËÌòÎ©¤Ä¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ðÊó¤¬¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ë¤ª¤±¤ëÈÈºá¤ä»ö°Æ¡¢º¾µ½ÅÅÏÃ¤ÎÈ¯À¸¾õ¶·¤Ê¤É¤òÃÏ¿Þ¾å¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÈÈºá¤ËÂÐ½è¤¹¤ëµ¡Ç½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤âËÉÙ¤ËÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¡£
¡¡·Ù»ëÄ£¤Î¥¢¥×¥ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Äó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤ÏÅìµþÅÔ¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë¤â¤Î¤¬¥á¥¤¥ó¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¹ñºÝÅÅÏÃÈÖ¹æ¥Ö¥í¥Ã¥¯¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµï½»ÃÏ°è¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤Î¥æー¥¶ー¤¬¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤·¤Æ¤ª¤¤¤ÆÂ»¤Ï¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯²ÈÂ²¤äÎ¾¿Æ¡¢ÁÄÉãÊì¤Ë¤â¤¼¤Ò»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¡£
¡ÖËÉÈÈ¥Ö¥¶ー¡×µ¡Ç½
¡ÖÃÔ´Á·âÂà¡×µ¡Ç½
¤¢¤é¤«¤¸¤áÅÐÏ¿¤·¤¿ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ë¸½ºßÃÏ¤ä´Ê°×¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¤ì¤ë¡Ö¥³¥³ÄÌÃÎ¡×µ¡Ç½
º¾µ½ÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¿ô¤ÎÂ¿¤¤ÃÏ°è¤¬ÃÏ¿Þ¤ÇÊ¬¤«¤ë
ÈÈºá¤ÎÈ¯À¸¾ì½ê¡¦¾õ¶·¤â³ÎÇ§²Ä