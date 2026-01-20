セザンヌマスク新作♡つるん肌を叶えるナチュラルクリアマスク登場

プチプラで信頼の厚いセザンヌから、肌をやさしく整える新フェイスマスクが登場します。季節の変わり目や乾燥で揺らぎがちな肌をすこやかに保つために、美容保湿成分を厳選配合。毎日のスキンケアに取り入れやすい使い心地と続けやすい価格で、透明感のあるつるんとした素肌を目指せる注目アイテムです♡

1枚で水分パック＆角質ケア

「セザンヌナチュラルクリアマスク」は、フラット面とメッシュ面を使い分けできる2WAYシートを採用。フラット面は肌にぴたっと密着し、短時間でもうるおいを与える水分パックに。

メッシュ面は、余分な古い角質や汚れをやさしくオフし、ざらつきの気にならないなめらかな肌へ導きます。

5種の美容保湿成分で肌ケア

ドクダミエキス・ツボクサエキス・アゼライン酸など、計5種の美容保湿成分*を配合。肌の角質層までうるおいを届け、乾燥による不安定さをケアします。

美容液成分98%**のさらっとしたテクスチャーで、べたつきにくく快適な使用感も魅力です。

*美容保湿成分

**水を含む

こだわり設計と安心処方

セザンヌナチュラルクリアマスク

価格：660円（税込）

小鼻や目のキワまでしっかり覆うスキなし形状で、顔全体をムラなく保湿。

天然精油を使用した爽やかな香りに加え、合成香料不使用・無鉱物油・タール系色素不使用・アルコールフリー・パラベンフリーと、毎日使いやすい処方にもこだわっています。

内容：7枚入（美容液130mL）

毎日のケアでつるん素肌へ

「セザンヌナチュラルクリアマスク」は、忙しい日々でも手軽に肌を整えたい方にぴったりの新習慣。水分補給と角質ケアを同時に叶え、素肌本来のなめらかさを引き出します。

同シリーズの濃密ハイドロマスクと使い分けて、自分の肌状態に寄り添うケアを楽しんでみてください♪