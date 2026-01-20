セザンヌマスク新作♡つるん肌を叶えるナチュラルクリアマスク登場
プチプラで信頼の厚いセザンヌから、肌をやさしく整える新フェイスマスクが登場します。季節の変わり目や乾燥で揺らぎがちな肌をすこやかに保つために、美容保湿成分を厳選配合。毎日のスキンケアに取り入れやすい使い心地と続けやすい価格で、透明感のあるつるんとした素肌を目指せる注目アイテムです♡
1枚で水分パック＆角質ケア
「セザンヌナチュラルクリアマスク」は、フラット面とメッシュ面を使い分けできる2WAYシートを採用。フラット面は肌にぴたっと密着し、短時間でもうるおいを与える水分パックに。
メッシュ面は、余分な古い角質や汚れをやさしくオフし、ざらつきの気にならないなめらかな肌へ導きます。
#FR2とルルルンが出会った特別仕様。遊び心と実力を備えた限定フェイスマスクが登場
5種の美容保湿成分で肌ケア
ドクダミエキス・ツボクサエキス・アゼライン酸など、計5種の美容保湿成分*を配合。肌の角質層までうるおいを届け、乾燥による不安定さをケアします。
美容液成分98%**のさらっとしたテクスチャーで、べたつきにくく快適な使用感も魅力です。
*美容保湿成分
**水を含む
こだわり設計と安心処方
セザンヌナチュラルクリアマスク
価格：660円（税込）
小鼻や目のキワまでしっかり覆うスキなし形状で、顔全体をムラなく保湿。
天然精油を使用した爽やかな香りに加え、合成香料不使用・無鉱物油・タール系色素不使用・アルコールフリー・パラベンフリーと、毎日使いやすい処方にもこだわっています。
内容：7枚入（美容液130mL）
毎日のケアでつるん素肌へ
「セザンヌナチュラルクリアマスク」は、忙しい日々でも手軽に肌を整えたい方にぴったりの新習慣。水分補給と角質ケアを同時に叶え、素肌本来のなめらかさを引き出します。
同シリーズの濃密ハイドロマスクと使い分けて、自分の肌状態に寄り添うケアを楽しんでみてください♪