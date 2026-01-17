この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

ポイ活や投資に関する情報を発信するYouTubeチャンネル「ポイ活投資チャンネル」が、「2026年 １軍クレカ P-one Wiz（１．８％還元）チャージ検証結果(JALPAY/ANAPAY/auPay/Revolut/Kyash/ファミペイ/SUICA/WAON/nanaco/Edy)」と題した動画を公開。相次ぐサービスの改悪により「三井住友カードゴールド(NL)」の優位性が揺らぐ中、2026年以降の新たな「1軍クレカ」候補として「P-one Wiz」を徹底解説している。



動画の冒頭で、ポイ活投資チャンネル氏は2025年末から2026年にかけて高還元クレカルートで大規模な改悪が続く現状を指摘。「もはや、三井住友カードゴールド(NL)は、ややオワコンカードに格下げとなり、新たな1軍クレカの準備が必要な状況です」と述べ、代替カードの必要性を訴えた。



その有力候補として挙げられたのが、ポケットカードが発行する「P-one Wiz」である。このカードは年会費無料で、請求時に自動で1%OFFになる手軽さに加え、利用額に応じて貯まる「ポケット・ポイント」で実質1.8%以上の高還元を実現する点が魅力だ。さらに、動画内では上位カードである「P-one＜PremiumGold＞」についても言及。こちらは合計2.6%という驚異的な還元率を誇り、インビテーション（招待）によって入手できる可能性も示唆された。



P-one Wizの最大の強みは、多様なキャッシュレス決済へのチャージに対応している点にある。動画では、JALPayやANAPay、Kyash、バンドルカード、モバイルSuicaといった各種サービスへのチャージ検証を実施。その結果、「楽天ペイルート」と「VポイントPayルート」のどちらにも柔軟に対応できることが判明した。これにより、楽天ペイ利用時で最大3.4%、VポイントPay利用時でも最大2.9%という高還元ルートを構築できるという。



三井住友カード一強の時代が終わりを告げようとする中、P-one Wizはその汎用性の高さから、今後のポイ活戦略の要となり得る一枚だ。楽天ペイとVポイントPay、自身のライフスタイルに合った決済ルートを見極めることが、これからの賢いクレジットカード選びの鍵となるだろう。