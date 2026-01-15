¿ùÃ«·ý»Î¡ÖÌ´¤Ï³ð¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×²áµî¤Î¼«Ê¬¤Ë¼Õºá¤â¡Ä¡¡´¶Æ°¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÎÞ¡Ö¥¸ー¥ó¤È¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
¡¡¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Î¿ùÃ«·ý»Î»á¤Ï1·î12Æü¡¢X¤ò¹¹¿·¡£À®¿Í¤ÎÆü¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢10Ç¯Á°¤Î¼«Ê¬¤Ø¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ùÃ«»á¤Ï¡Ö20ºÐ¤Î¿ùÃ«¤¯¤ó¤Ø¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤¿Åê¹Æ¤Ç¡Ö20ºÐ¤Î»þ¤Ë²¸»Õ¤Ë½Ð²ñ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÂçÀÚ¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Ìîµå¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¾å¤Ç¤Î¿´¤¬¤±¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÌÀ¤ë¤¯¾Ð´é¤ÇÌîµå¤ò¥×¥ìー¤·¡¢Å¥¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤éÆü¡¹Îý½¬¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤¿Åö»þ¤ÎÍÍ»Ò¤ò²óÁÛ¡£20ºÐÅö»þ¤Î¿ùÃ«»á¤Ï¡Ö»øJAPAN¡¢MVP¡¢¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¡×¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¡Öé¬é¯¿§¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¡×¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢Ì´¤È¤·¤Æ¤¤¤¿·ë²Ì¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤º¡¢¥ì¥®¥å¥éーÄêÃå¤ò²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤´¤á¤ó¤Í¡×¡ÖÌ´¤Ï³ð¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¼Õºá¡£¤½¤Î¾å¤ÇËèÆü¤òÉ¬»à¤Ë²á¤´¤·¡¢Â¿¤¯¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿Ìîµå¿ÍÀ¸¤À¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢X¥æー¥¶ー¤«¤é¡Öµã¤¤¤Æ¤Þ¤¦¤ä¤í¡×¡ÖÁ´ÎÏ¤ÇÀ¸¤¤¿»ö¼Â¤Ï¾Ã¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¢¤ë°ÕÌ£ÂçÃ«¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Êµ©Í¤ÊÂ¸ºß¡×¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Ìîµå³¦¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë1¿Í¡×¡Öµã¤±¤ë¡×¡Ö¸µµ¤Ìã¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¡ÖËÜÅö¤Ë´¶Æ°Åª¡×¡ÖÄ«¤«¤éµã¤«¤»¤Ê¤¤¤Ç～¡×¡Ö¥¸ー¥ó¤È¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Öµ²±¤Ë»Ä¤ëÁª¼ê¡×¡Ö¤½¤ó¤Ê¿ùÃ«¤µ¤ó¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥ª¥ó¥êー¥ï¥ó¤ÎÁª¼ê¡×¡Ö´¶Æ°¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡ÖµÏ¿¤è¤êµ²±¤Ë»Ä¤ë¤È¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤Î»ö¡×¤Ê¤É¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£