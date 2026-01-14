Stray Kids（ストレイキッズ）のI.N（アイエン）が自身のInstagramを更新。黒髪姿で雪と戯れる近影を公開した。

【写真】シックな黒髪アップバングで雪と戯れるアイエン／『J.Y. Park CONCERT “HAPPY HOUR” IN JAPAN』にゲスト出演／オレンジ色の髪のアイエン（4本）【動画】スンミンの「ヒロイン」歌唱動画

■黒髪×ボッテガのダウンジャケットで雪と戯れるStray Kidsアイエン

冬の名曲、back numberの「ヒロイン」をBGMに設定し、アイエンは夜の雪道で撮影した写真を投稿。ファンの注目を集めたのは、その髪色だ。先日までオレンジ色だった髪は黒へとチェンジ。アップバングで涼やかな目元が強調され、シックな魅力を放っている。

1枚目では、アンバサダーを務めるBottega Veneta（ボッテガ・ヴェネタ）からのプレゼントと思われる花束が入った紙袋を抱え、グッドサインを見せる姿を披露。肩周りのレザー使いが特徴的な同ブランドの「フロストポプリン パファージャケット」に、ゆったりとしたパンツを合わせ、スタイリッシュに着こなしている。

2、3枚目には、メガネを外し、つるを両頬に添えたカメラ目線のショットを公開。続いて、冷え込んでいるのか腕を組んだりポケットに手を入れたりとポーズを変えながら、表情豊かにカメラを見つめるアイエン。8枚目では、添えた手とのサイズ感から、その小顔ぶりが際立つ。

最後は、雪道で後ろを振り返る姿と、勢いよく走り去る様子を切り取った、ブレ感のある上下の分割ショット。寒い雪道ではしゃぐ、自然体の姿で締めくくられている。

SNSには、「雪とイエニ最高」「イエニ黒髪に戻ってる！？」「ボッテガの撮影で染めたのかな？」「メロすぎる」「全部イエニがいい」「冬デート中に追いかけっこした記憶が捏造されそう」など、さまざまな反応が寄せられた。さらに、先日メンバーのSeungmin（スンミン）が「ヒロイン」の歌唱動画をInstagramに投稿していたことから、「イエニもヒロイン流してる！」と喜ぶ声も見られた。

■アイエンがスキズのプロデューサーJ.Y. PARKのコンサートにゲスト出演決定！

なお、アイエンは2月5日（木）にTOKYO DOME CITY HALLで開催される『J.Y. Park CONCERT “HAPPY HOUR” IN JAPAN』に、ゲストとして出演することが発表された。これを受け、ファンからは「ホール規模でイエニに会えるってこと！？」「イエニとPDニムのやりとり見逃せない」と、大きな反響が寄せられている。

■写真：先日までオレンジ髪だったアイエン（Stray Kids）

■動画：スキズ・スンミンが歌うback number「ヒロイン」