実業家のマイキー佐野氏が、自身のYouTubeチャンネル「マイキーの非道徳な社会学」で『中国は輸出で復活？それともデフレ長期化？各国が揺れ動く二極化の正体について【マイキー佐野 経済学】』と題した動画を公開した。本動画では、2026年を見据えた経済ニュースの捉え方を軸に、「楽観論」と「悲観論」が同時に拡散していく構造が整理されている。将来予測そのものよりも、情報にどう向き合うかという姿勢に焦点が置かれている点が特徴だ。



動画の冒頭で佐野氏は、経済ニュースの多くが「相場追認論」に基づいて語られていると指摘する。先に価格やトレンドが形成され、それを正当化する説明が後追いで増殖するため、報道は一見中立でも常にバイアスを帯びやすい。2026年に向けては、この傾向がさらに強まり、メディア全体が二極化していくと見ている。



具体的な例として挙げられるのが、米国経済、AI、中国経済という三つの論点である。米国は成長が続くという見方と債務問題を起点とする危機論が併存し、AIも産業革命とバブル懸念が同時に語られる。中国経済についても、輸出主導で回復するという楽観論と、内需低迷によるデフレ長期化という悲観論が並び立つ。いずれも一方を即断できないため、人々の認識自体が割れていく。



こうした状況の背景として、佐野氏は確証バイアスやエコチェンバーといった人間の認知特性を挙げる。自分に都合のよい情報だけを集め、反対意見を排除することで、考え方は先鋭化しやすい。特に動画やコメント文化では、この傾向が顕著になると指摘する。



このような不確実性の高い環境では、従来の期待値を積み上げる意思決定は機能しにくいと佐野氏は整理する。前例の少ない局面では確率そのものが定まらず、別の判断軸が必要になる。そこで提示されるのが、「どの未来が来ても致命傷を避ける」ことを重視するロバスト意思決定である。



動画では、後悔を最小化するミニマックス・リグレットの発想や、極端なリスクを一点に集めないバーベル戦略が紹介される。ただし具体策に踏み込むのではなく、あくまで思考の枠組みとして語られる点が印象的だ。最終的に佐野氏は、二極化した情報に対して「反対の主張を探し、一度受け入れて考え直す」姿勢の重要性を強調する。今回の動画は、先行きが割れた経済ニュースに接する機会が多い人にとって、判断の距離感を整える材料になる内容だと断定する。