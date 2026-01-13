15ºÐ¤Ç½Ð»º¡¢ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÎä¤¿¤¤¼þ°Ï¤Î»ëÀþ¡Ä14ºÐ¤ÇÊì¤Ë¤Ê¤ë·è°Õ¤ò¤·¤¿½÷À¤Î³ëÆ£¤Ë²Ã¸î°¡°Í¤â¸ÀÍÕ¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤ë¡¡¡Ø°¦¤Î¥Ï¥¤¥¨¥Ê season5¡Ù
ABEMA¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø°¦¤Î¥Ï¥¤¥¨¥Ê season5¡Ù#2¤¬¡¢13Æü(23:00¡Á)¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ø°¦¤Î¥Ï¥¤¥¨¥Ê season5¡Ù¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡û²Ã¸î°¡°Í¤¬10Âå¤Ç½Ð»º¤·¤¿½÷À¤ò¼èºà
13ÆüÇÛ¿®¤Î#2¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¦²Ã¸î°¡°Í¤¬10Âå¤Ç½Ð»º¤·¤¿½÷À¤¿¤Á¤Î¤â¤È¤òË¬¤ì¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÂêºà¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡È14ºÍ¤ÎÊì¡É¤Î¥ê¥¢¥ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Î¿ÍÀ¸¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£º£²ó¡¢²Ã¸î¤¬¼èºà¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢14ºÐ¤ÇÇ¥¿±¤·15ºÐ¤Ç½Ð»º¤·¤¿½÷À¤È¡¢15ºÐ¤ÇÇ¥¿±¤·16ºÐ¤Ç½Ð»º¤·¤¿½÷À¤Î2Ì¾¡£10Âå¤ÇÊì¤È¤Ê¤Ã¤¿Èà½÷¤¿¤Á¤ËÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¸½¼Â¤ËÇ÷¤ë¡£
1¿ÍÌÜ¡¢¸½ºß21ºÐ¤Î¥ë¥Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢Ãæ³Ø3Ç¯À¸(14ºÐ)¤ÎÅß¡¢4ºÐÇ¯¾å¤Î·úÀß¶È¤ÎÈà»á¤È¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¤ËÇ¥¿±¡£¡Ö¹â¹»¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¹¤°¤°¤é¤¤¤Ë¡ØÀ¸Íý¤¬Íè¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Ç¥¿±¸¡ººÌô¤òÈà»á¤ËÇã¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤¿¤éÍÛÀ¤Ç¡Ä¡Ä¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÀµÄ¾¡¢´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡£»äÅª¤Ë¤Ï»º¤ó¤Ç¤¢¤²¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Ç¥¿±¤Î»ö¼Â¤ÏÈà»á°Ê³°¤Ë¤ÏÃ¯¤Ë¤âÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤é¤ì¤º¡¢Ç¥¿±9¥«·î¤ËÆþ¤ë¤Þ¤Ç¼þ°Ï¤Ë±£¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÊì¿Æ¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡Ä¡£¤µ¤é¤Ë¡¢15ºÐ¤Ç½Ð»º¤·¤¿¥ë¥Ê¤µ¤ó¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤ËÎä¤¿¤¤¼þ°Ï¤Î»ëÀþ¡£14ºÐ¤ÇÊì¤Ë¤Ê¤ë·è°Õ¤ò¤·¤¿¥ë¥Ê¤µ¤ó¤Î³ëÆ£¤Ë¡¢²Ã¸î¤â»×¤ï¤º¡Ö¤Ä¤é¤¤¤è¤Í¡×¤È¸ÀÍÕ¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤ë¡£
(C)AbemaTV,Inc.
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¡Ø°¦¤Î¥Ï¥¤¥¨¥Ê¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¡È°¦¤Ëµ²¤¨¤¿¥Ï¥¤¥¨¥Ê¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤È¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¤Î4Ì¾¤¬¡¢¡È°¦¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¿Í´Ö¤Î¡ÈÍßË¾¡É¤ò¤¢¤Ö¤ê½Ð¤·¡¢¤Ä¤¤ÇÁ¤¸«¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡È½Ö´Ö¡É¤Ë¤·¤ã¤Ö¤ê¤Ä¤¯¡¢±óÎ¸¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£
