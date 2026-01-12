「仕事できなくても時給高い」「派遣はいいよね」わざと聞こえるように言う店長へ派遣社員が最終日に贈った置き土産が最高！【作者に聞く】
アパレル業界には闇が広がっている。そんなアパレル業界で約10年働いていた経歴を持つゆき蔵(@yuki_zo_08)さん。長年働いてきた実体験をベースに、数々のブラックなエピソードを漫画化し、その漫画が今人気を博している。今回は、ゆき蔵さんの店舗に助っ人で来てくれた派遣スタッフさんにまつわるひどすぎる話である。
■おこちゃまな店長VS大人な派遣
本作「女社会の知られざる闇。」シリーズは、作者であるゆき蔵さんの実体験をもとに描いた作品だ。ゆき蔵さんが勤める百貨店内のアパレルショップの店長は、パワハラや無茶ぶりが多いブラック体質、それでも辞められない事情のあるスタッフが多い店舗だった。繁忙期にスタッフが退職し、募集をかけるも応募はない…。そんなときに来てくれた派遣の鈴木さんは店舗スタッフどころか、お客さんまで振り回す接客未経験者だった！鈴木さんが慣れてきたころ、「派遣はいーよね」と嫌味を大声で言う店長は、言い過ぎだと止めるゆき蔵さんに対し、「聞こえるように言った」と人間性を疑う返答をする。いろいろあったものの派遣の鈴木さんは契約満了で退職となり、スタッフにお菓子を配り、去って行った。店長へは「みんな優しくて、いいお店でした。貴方以外は！」の手紙とともにカルシウムウエハースが入っており、メンタルが強すぎる鈴木さんであった。
接客は初心者だったという派遣の鈴木さんについて「当初はハチャメチャでした。接客の基本がなっていなかったので私たちだけでなくお客様も振り回されていました」と当時を振り返るゆき蔵さん。また、店長が言った嫌味に関して、「言っている側も『わざと聞こえるように言った』と言っていましたし。鈴木さんは年下でしたが、内面は大人だったなと思います」と鈴木さんの人間性の高さを感じたそうだ。
さらに数年後、格上の百貨店で成長した鈴木さんが再び同じ店舗に現れる「鈴木さんの後日談」も必読。パワーアップした彼女の姿に惚れ惚れし、最高にスカッとするので、ぜひ読んでみてほしい。
取材協力：ゆき蔵(@yuki_zo_08)
