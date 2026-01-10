【アークナイツ 6th Anniversary Fes.「Continuum」】 開催日：1月10日～11日 会場：東京ビッグサイト

Yostarは、1月10日より東京ビッグサイトにて開催中のイベント「アークナイツ 6th Anniversary Fes. Continuum」にてアニメPVの資料を展示している。

会場では様々な展示があり、このエリアではこれまでに開催されたゲーム内イベントに関するアニメーションPVの制作資料が展示されている。映像はYouTubeなどで公開されるもので「太陽すらも追い越して」や「溶炉『還魂』譚」、「落日の向こうへ」などの資料を見ることができる。

キャラクターの顔をアップにしたカットや、動きを感じさせるもの、細かなコメントが記入されている資料もあり、普段はあまり目にする機会のない貴重な資料たちをチェックできるエリアになっていた。

【アークナイツ 6th Anniversary Fes.「Continuum」 スペシャルステージ DAY1 生中継】【アークナイツ 6th Anniversary Fes.「Continuum」 スペシャルステージ DAY2 生中継】

(C) HYPERGRYPH (C) Yostar