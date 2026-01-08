『ミッション：インポッシブル／ファイナル・レコニング』TV初放送決定！

2025年5月に公開され、2025年公開洋画で初めて且つ最速で興行収入50億円を突破した、トム・クルーズが映画人生の全てを賭けたシリーズ集大成にして最高傑作『ミッション：インポッシブル/ファイナル・レコニング』の〈TV初〉最速放送が「BS10プレミアム」にて決定！

イーサン・ハント、最後のミッション



制御不能となったAI「エンティティ」との最終決戦。世界を混沌から救うため、イーサンはかつてない代償を支払う覚悟で敵地へ乗り込む。前作を凌駕する超絶スタントの連打は、もはや演技の枠を超えたドキュメンタリー級の迫力！

さらに、3月に『ミッション：インポッシブル』シリーズも放送予定。

『ミッション：インポッシブル／ファイナル・レコニング』放送情報

【字幕版】2月20日（金）午後8：00 《日本最速放送！》

【吹替版】2月22日（日）午後8：00

人生は全ての選択の結果だ。映画の常識を変え、不可能を可能にし続けてきた「ミッション：インポッシブル」シリーズの集大成『ファイナル・レコニング』。世界崩壊の危機が近づく中、人工知能エンティティの破壊を目指すイーサンは、ソースコードが眠る潜水艦を探すために単独で行動する。彼の運命は？ そしてタイトルが持つ“ファイナル”の意味とは…？

監督：クリストファー・マッカリー

キャスト：トム・クルーズ／森川智之（吹替）、ヘイリー・アトウェル／園崎未恵（吹替）、ヴィング・レイムス／手塚秀彰（吹替）、サイモン・ペッグ／根本泰彦（吹替）、イーサイ・モラレス／津田健次郎（吹替）

（海外ドラマNAVI）

