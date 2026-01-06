“平成レトロ”ブームの中で消えゆくものも…さらば「3Gガラケー」4月から使用不可になる機種も 4G・5G端末への変更呼びかけ
“平成レトロ”が再びブームとなっている今、消え去ってしまうものもあるようです。
それでも使い続ける理由を聞いてきました。
今、再びブームが到来している“平成レトロ”。
その代表格ともいえるのが、2026年に誕生30周年を迎えたたまごっち。
7日から、東京・六本木ミュージアムで「大たまごっち展」が開催。
プレイベントには、大のたまごっちファンだというタレントの村重杏奈さん（27）が登場しました。
大のたまごっちファン・村重杏奈さん：
私はとにかく育てるのに必死だった。学校から帰ってきたらオバケがいたりするんですよ。うまく育てられなかったときとかあった。
1996年に発売されると、ポップな見た目とゲーム性が幅広い世代に受け、社会現象に。
その後、赤外線通信機能やタッチ液晶など時代とともに進化を遂げ、全世界での累計出荷数は1億個を突破しました。
令和になった今も人気を誇るたまごっち。
展覧会では限定グッズが販売されるほか、キャラクターをあしらった食事やデザートも楽しむことができます。
一方で、消えゆく平成レトロも。
それがスマホ以前の携帯端末、通称「ガラケー」です。
2000年代初頭から広く普及した3G端末がKDDI、ソフトバンクに続き、2026年の3月末でドコモもサービスを終了。
4月から3G回線のガラケーが使えなくなります。
対象機種には、昔ながらのタイプの充電器やiモードボタンがある場合があり、全てのガラケーが使えなくなるわけではありません。
ドコモは4G、5G通信のスマホやガラケーへの変更を呼びかけています。
利用者の減少などにより消えつつあるガラケー。
思い出を街で聞いてみると「学生の時使ってました。着信メロディーを変えたりとか。絵文字が出始めた時とか、そういうの送りあうのが楽しかった」「ストラップめっちゃつけてました。いっぱい付けてれば付けてるほど盛れるみたいな」「アンテナあったあった。伸ばしてた記憶があります。トランシーバーみたいでちょっとかっこ悪かった、いま思えば…」などの声が聞かれました。
そして取材を続けると、今でもガラケーを使っている人を発見しました。
90代：
私90歳になるからいろんなもの使いたくない、これで十分。メールもしたことない、メールもあるんですけど。（Q.電話だけ？）そうです。（メールの）打ち方も分からない。（電話が）かかってきてかけるだけです。
さらに、50代の男性は「割と電車の中で本を読むのが好きで、スマホ持ってるとどうしてもスマホに時間を割かれる。本当に電話とメールだけなので」と話しますが、一方で「『LINEやってないの？』とよく言われるので『いやできないんですよ』と…。（知人たちに）『もういい加減にしなよ』と言われる」という悩みも話してくれました。