コロンバンのアフタヌーンティーで味わう101年の伝統。原宿サロンで新年の優雅時間

新しい年の始まりに、長い歴史が育んだ本物の味に触れてみませんか。コロンバン原宿サロンでは、2026年1月限定で「クラッシックコロンバンアフタヌーンティー」を提供。創業101年の歩みの中で愛され続けてきたスイーツと料理を一度に味わえる特別な内容です。どこか懐かしく、それでいて今も色褪せない美味しさが、穏やかで豊かなひとときを演出してくれます。

歴史が息づくアフタヌーンティー

クラッシックコロンバンアフタヌーンティーは、価格3,800円（税込）。上段には、ガトー・オ・ブール、プレミアムアップルパイ、ババロアエリート、原宿はちみつプレミアムマーブルケーキをラインアップ。

下段には、グラタン、クロックムッシュ、ポテトサラダ、ミニサラダを揃え、甘味と食事のバランスも魅力です。

ドリンクは2杯付きで、赤ワイン、白ワイン、コーヒー、全ての紅茶、ハーブティー、オレンジジュースから選べます。

コロンバンを代表する伝統の味

1924年創業時から続くバタークリームケーキは、ラム酒が香るなめらかなクリームとリッチなスポンジが印象的。

「殿下のアップルパイ」として親しまれるアップルパイは、歴史的エピソードとともに今も愛される逸品です。

原宿はちみつプレミアムマーブルケーキは、レモン風味の生地と美しいマーブル模様が特徴。

ババロアエリートは、苺とババロアのやさしい甘さが重なる、世代を超えて支持されるロングセラーです。

提供情報と予約について

販売店舗はコロンバン原宿サロン。販売期間は2026年1月1日（木・祝）～1月28日（水）です。平日14:00～18:00、休日14:00～17:00の90分制で数量限定。

＊年始は営業時間によって終了時間が異なります。

＊ドリンクのラストオーダーは30分前です。

＊原宿サロン店頭およびお電話（03-6450-5175）にてご予約を承ります。

＊当日のご予約は12時まで、1名様から承ります（営業時間によって異なる場合がございます）。

新年にふさわしい、記憶に残る時間

世代を超えて受け継がれてきた味わいを、一度に楽しめるクラッシックコロンバンアフタヌーンティー。伝統菓子と定番料理が織りなす構成は、心まで満たしてくれます。

新しい一年の始まりに、少し背筋を伸ばして味わう優雅な時間は、自分へのご褒美にもぴったり。原宿で過ごす穏やかな午後に、特別な思い出を添えてみてはいかがでしょうか♡