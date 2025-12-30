¡Ú¥ê¥Ô³Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡ÛµÜºê¸©Æü¸þ»Ô¤ÎµÜºêÏÂµí¤Î¾ÆÆù¤Ï¥¬¥ÁÈþÌ£¤·¤¯¤ÆÎÌ¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç¥Þ¥¸¤ª¤¹¤¹¤á
¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÇÇº¤à»þ´ü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÎÉ¤¤ÉÊ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ì¤òÄº¤³¤¦¤«¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÌÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
»ä¤Ï¼ç¤Ë¾ÆÆù¤òÄº¤¯¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢µîÇ¯¿½¤·¹þ¤ó¤ÇÂç´¶·ã¢ª¥ê¥Ô³Î¤Î¤ªÆù¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
µÜºê¸©Æü¸þ»Ô¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ
µîÇ¯¿½¤·¹þ¤ó¤Ç¿´Äì¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿!!!!!!¡×¤È¥ê¥Ô¡¼¥È¤òÀÀ¤Ã¤¿¤ªÆù¤Ï¥³¥Á¥é¤Ç¤¹¡£¡ÖµÜºêÏÂµí ÀÚ¤êÍî¤È¤· ¾ÆÆù 600g¡×¤Ç¤¹¡£
2kg!!!! ¤È¤«ÆÃÊÌÎÌ¤¬Â¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÀÚ¤êÍî¤È¤·¤ÎÉÔÂ·¤¤Æù¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºÇ¹â¤ÎÉô°Ì¤À¤±¤ÇÂ·¤¨¤Þ¤·¤¿!!!! ¤Ã¤Æ¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤±¤É¡¢»ä¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªÃÍÂÇ¤Á²Á³Ê¤Ç¼Á¤âÎÌ¤âÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¶¯Íß¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ÎÊÖÎéÉÊ¤¬¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
ÀÚ¤êÍî¤È¤·¾ÆÆù¤Ï¤ª°Â¤¤¤Î¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉô°Ì¤Î¿©¤ÙÈæ¤Ù¤¬¤Ç¤¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤â¤ªÆÀ¤Ê¤Î¤ÇÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡£
µÜºêÏÂµíÅþÃå
300g¡ß2¥Ñ¥Ã¥¯¤¬ÎäÅà¤ÇÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£¾®Ê¬¤±¥Ñ¥Ã¥¯¤Ï»È¤¤¤ä¤¹¤¯ÊØÍø¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÅÀ¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤·¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¢¤Ç1¥Ñ¥Ã¥¯¡Ê300g¡Ë¤Ç¤¹¡£ÎÌÂ¿¤¯¤Ê¤¤!? ¤¹¤´¤¯¤Ê¤¤!? ¤³¤ì¤¬2¥Ñ¥Ã¥¯Íè¤ë¤ó¤À¤è!?
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸µÕº¾µ½¤¸¤ã¤Ê¤¤!? ¤³¤ó¤ÊÎ©ÇÉ¤Ê¤ªÆù¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤ó¤ÆÀµÄ¾Èù¿Ð¤â»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è£÷
¥¹¥Æ¡¼¥¤Î¤è¤¦¤Ê¶Ë¸üÆù¤â¤¢¤ê¡£
¼¼²¹¤Ç¤Û¤É¤è¤¯»é¤¬ÍÏ¤±¤Æ¥Ä¥ä¥Ã¥Ä¥ä¡£
ÀÚ¤ìÃ¼Æù¤À¤Ã¤Æ¤³¤ÎÎ©ÇÉ¤µ¤è¡£
¸«¤ë¤«¤é¤ËÂçÅö¤¿¤ê³ÎÄêÆù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤ªÌ£¤Î¤Û¤É¤ò³Î¤«¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Æü¸þ»Ô¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÎµÜºêµí¤Î¤ªÌ£
¤â¤¦¹á¤ê¤È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤À¤±¤Ç·ã¥¦¥Þ¡£¿©¤Ù¤ëÁ°¤«¤é¾ºÅ·¤¹¤ë¥ì¥Ù¥ë¡£
½ã¿è¤Ë¤ªÆù¤ÎÌ£¤òÌ£¤ï¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï±ö¤È¥´¥ÞÌý¤ÇÄº¤¤Þ¤¹¡£
¤¦¤Ã¤Ã¤Ã¤Ã¤Ã¤Þ(Žß§¥Žß)!!!!!!
ÈþÌ£¤·¤¤¤Î¤ÏÁÛÁü¤·¤Æ¤¿¤±¤ÉÁÛÁü°Ê¾å¤ÎÈþÌ£¤·¤µ(Žß§¥Žß)!!!!!!!
¸ý¤ÎÃæ¤Ç¥È¥í¤±¤ë·Ï¤Î¤ªÆù¤Ç¤¹¡£
³ú¤â¤¦¤È»õ¤òÆþ¤ì¤ë¤È¤ªÆù¤ÎÁ¡°Ý¤¬¥Û¥í¥Û¥í¤È¤Û¤É¤±¤Æ¤¤¤¡¢¤½¤³¤ËËªÌª¤Î¤è¤¦¤Ê¥È¥í¡¼¥ê¤È¤·¤¿»é¤¬Àå¤Ë¤¸¤ó¤ï¤ê¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
»é¤Î´Å¤ß¤¬¤¹¤ó¤´¤¤¤Î¡ª ÀÖ¿È¤Î»Ý¤µ¤È»é¤Î´Å¤ß¤Î¤¢¤ë¤·¤Ã¤È¤ê¤·¤¿¥³¥¯¤¬¥ß¥ë¥Õ¥£¡¼¥æ¤Î¤è¤¦¤Ë¸ò¸ß¤Ë½±¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢³ú¤ß¤·¤á¤ë¤´¤È¤ËÇ¾½ÁŽÌŽÞŽ¼Ž¬Ž°¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
µíÆù¤Î¤¦¤ÞÌ£¤ÏÆÃÇ»¤À¤±¤É¡¢µíÆÃÍ¤ÎÆ÷¤¤¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ªÆù¤ÎÆ÷¤¤¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ç¤âÈþÌ£¤·¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤á¤Ã¤Ã¤Ã¤Ã¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÈþÌ£¤·¤¤!!!!!
»é¿È¤¬Â¿¤¤¥«¥ë¥Ó¤Ï¥µ¥à¥¸¥ç¥×¥µ¥ëÉ÷¤Ç
ÀÚ¤êÍî¤È¤·Æù¤Ê¤Î¤Ç¿§¡¹¤ÊÉô°Ì¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
»é¿È¤¬Â¿¤¤¥«¥ë¥ÓÅª¤ÊÉô°Ì¤Ï¥µ¥à¥®¥ç¥×¥µ¥ëÉ÷¤Ë¤·¤ÆÄº¤¯¤Î¤¬¤ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
¥¥à¥Á¤Î»ÀÌ£¤Ç¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤ÈÄº¤±¤Þ¤¹¤·¡¢»é¤Î¥È¥í¥È¥í¿©´¶¤È¥¥à¥Á¡õ¥µ¥ó¥Á¥å¤Î¥·¥ã¥¥·¥ã¥¿©´¶¤Î³ú¤ß¿´ÃÏ¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤¤Ç¤¹¡£
¥¿¥ì¡õÇòÊÆ¤â¶Ë¥¦¥Þ
¥¿¥ì¤òÍí¤á¤ÆÇòÊÆ¤ÇÄº¤¤¤Æ¤âÂçÊÑÈþÌ£¤·¤å¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡£
¤ªÊÆ¤È°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤ë¤È»é¤Î»Ý¤ß¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ªÊÆ¤¬»é¤òµÛ¼ý¤·¤Æ¡¢³ú¤à¤´¤È¤Ë»Ý¤ß¤¬Þú¤ß½Ð¤Æ¤¤Æ¤³¤ì¤â¤Þ¤¿»êÊ¡¤Ç¤¹¡£
º£¤Þ¤Ç¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¤ªÆù¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÄº¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë´¶·ã¤ÈËþÂ´¶¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬µÜºê¸©Æü¸þ»Ô¤ÎµÜºêµíÀÚ¤êÍî¤È¤·¤Ç¤¹¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¼¤Ò¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡ª
¥ê¥Ô³ÎÊÖÎéÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ï¤â¤Á¤í¤óº£Ç¯¤â¿½¤·¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡Ê^^¡Ë
