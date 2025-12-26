この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

激痛が数秒で笑いに変わる？関節のズレを整えて失われた機能を取り戻す

関節ケアの専門家・角田紀臣氏のYouTubeチャンネル「つのだ式関節整体ちゃんねる」が、「【年齢は関係ない】筋肉よりも関節が重要だった!?ズレと癒着を整えて本来の力を取り戻す【角盈男さん】」と題した動画を公開しました。元プロ野球選手の角盈男氏をゲストに迎え、長年の身体の悩みを関節整体で解決していく様子を紹介しています。



動画ではまず、角氏の左足首の施術から始まります。角田氏は、角氏の足首の関節が前にズレていることで強い痛みが生じていると指摘。ノーカットで施術を行うと、10段階で「8」だった痛みが一瞬で「2」にまで軽減し、角氏は驚きの表情を見せます。角田氏によると、足首の可動域が失われると衝撃を吸収できず、その負担が膝や股関節、腰にまで連鎖するとのことです。



次に、過去に痛めた経験があるという左膝をチェックすると、触れただけで角氏が顔をしかめるほどの激痛があることが判明。これも関節のズレが原因であるとし、角田氏が調整すると「ボリボリ」という音とともに痛みは消失。これには角氏も「ほんまや」と感嘆の声を漏らしました。



さらに、右の股関節にもズレが見つかり、施術後には角氏から「はまりましたね」という名言が飛び出す場面も。下半身の関節を正しい位置に戻すことで、身体が本来持つ機能を取り戻せると解説しています。



動画の最後では、腕や肩の施術も行われました。長年の身体の不調の原因が、筋肉だけでなく関節のズレにある可能性を示唆する内容となっています。慢性的な痛みに悩んでいる方は、一度自身の関節の状態を見直してみてはいかがでしょうか。