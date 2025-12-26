「火のないところに煙は立たない」日テレが全否定した『ヒルナンデス!』終了報道、元テレビ局員が“情報源”を徹底推理
元テレビ局員のタレント・下矢一良氏が、自身のYouTubeチャンネルで「日テレが全否定した裏側 ヒルナンデス打ち切り報道はなぜ出た？元テレビ局員が解説！」を公開。国民的長寿番組『ヒルナンデス！』の打ち切り報道と、その後の日本テレビによる公式否定という一連の騒動について、テレビ業界の内部事情を交えながらその真相を推理した。
動画の発端となったのは、週刊誌『女性自身』が報じた「『ヒルナンデス！』が2026年春に終了する」というスクープ記事だ。記事では、高額な制作費や司会の南原清隆氏のギャラ、視聴率の低迷などが理由として挙げられ、「番組関係者によると、大功労者の南原さんにはすでに打ち切りを伝えた」とまで具体的に記述されていた。しかしその直後、日本テレビは『NEWSポストセブン』の取材に対し、「そのような事実は一切ございません」と報道内容を全面的に否定。事態は一転し、情報の錯綜を招いた。
この一連の流れに対し、下矢氏は「火のないところに煙は立たない」と断言。日本テレビが公式に否定した以上、現時点での打ち切りはないとしながらも、「番組終了が真剣に議論されていたのは間違いない」との見方を示す。下矢氏の推理によれば、今回の情報漏洩元は、局の正式な決定権を持つプロデューサーや編成幹部ではないという。なぜなら、彼らが南原氏本人への通達前に情報を漏らすことは考えにくいためだ。
では、情報源は誰なのか。下矢氏は、番組制作に関わる「制作会社のスタッフや周辺の現場サイド」から話が漏れた可能性を指摘。「そろそろ『ヒルナンデス！』も終わりかな」といった現場レベルの噂話が、取材の過程で決定事項かのように伝わり、記事になったのではないかと分析した。その上で、最終的に番組が継続となった理由として、大御所である南原氏を簡単に切れないテレビ業界特有の「義理・人情」や、ウッチャンナンチャンの相方・内村光良氏が同局の人気番組『世界の果てまでイッテQ!』で功績を上げていることへの配慮があったのではないかと推察した。
