¡Ö¥Þ¥¸¤ÇÊÆ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×ÊÆÇÀ²È¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð68ºÐ¤Î¸½¼Â¡Ä10Ç¯¸å¡¢ÇÀ¶È¤Ï»Ä¤ë¤Î¤«¡©
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ß¥Ä¥ë»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ö¡Ú¶ÛµÞ¼èºà¡ÛÇÀ²È¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤¿¡È°Û¾ï¡É¡ÄÊÆ¹âÆ¤ÎËÜÅö¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£»Ë¾åºÇ¹â²Á³Ê¤ò¹¹¿·¤·Â³¤±¤ëÊÆ¤Î²Á³Ê¹âÆ¤È¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ëÇÀ²È¤Î¼ÂÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎÊÆÇÀ²È¤Ø¤Î¶ÛµÞ¼èºà¤òÄÌ¤¸¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
Æ°²èËÁÆ¬¡¢¥ß¥Ä¥ë»á¤Ï¡Ö¤ªÊÆ¤¬»Ë¾åºÇ¹â²Á³Ê¹¹¿·¡×¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¿¨¤ì¤ë°ìÊý¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤ÎÊÆ¤ÎÈÎÇä¿ô¤¬¡Ö3³ä¸º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ì·½â¤·¤¿¾õ¶·¤òÄó¼¨¡£²Á³Ê¹âÆ¤ÎÇØ·Ê¤È¡¢ÆüËÜ¤ÎÇÀ¶È¤¬Êú¤¨¤ëÌ¤Íè¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌäÂêÄóµ¯¤·¤¿¡£
¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ÇÀ²È¤ÎÀ¶¿å»á¤Ï¡¢ÊÆÇÀ²È¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤¬68ºÐ¤È¤¤¤¦¸½¾õ¤Ë¿¨¤ì¡¢10Ç¯¸å¤ÎÇÀ¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡ÊÇÀ²È¿Í¸ý¤¬¡ËÁý¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¡Ö¸º¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¸·¤·¤¤¸«ÄÌ¤·¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢º£Ç¯¤Î¼ý³ÏÎÌ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¿åÉÔÂ¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ÎãÇ¯¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¾¯¤Ê¤á¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢ÃÏ°è¤ÎÂ¿¤¯¤ÎÇÀ²È¤¬Æ±ÍÍ¤Î¾õ¶·¤À¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÌ¤ÎÇÀ²È¤Ç¤¢¤ë»³ºê»á¤Ï¡¢ÊÆ¤Î²·Çä²Á³Ê¤¬²áµîºÇ¹â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¾Ú¸À¡£ÇÀ¶¨¤Ø¤Î²·ÃÍ¤¬60kg¤¢¤¿¤ê¡ÖµîÇ¯¤¬22,000±ß¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢º£Ç¯¤Ï¡Ö30,000±ß¡×¤Ë¤Þ¤Ç¹âÆ¤·¤¿¤È¶ñÂÎÅª¤Ê¿ô»ú¤òµó¤²¤¿¡£¤½¤Î±Æ¶Á¤Ç¼«¿È¤ÎÄ¾ÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢ÎãÇ¯¤è¤ê8¥ö·î¤âÁá¤¯¡¢¼ý³Ï¤«¤é¤ï¤º¤«2¥ö·î¤ÇÊÆ¤¬´°Çä¤¹¤ë°Û¾ï»öÂÖ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥ß¥Ä¥ë»á¤Ï¡Ö¤½¤ì¤°¤é¤¤ÊÆ¤¬º£¡¢»Ô¾ì¤Ë¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¸½¾ì¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ëÊÆÉÔÂ¤Î¼ÂÂÖ¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¥ß¥Ä¥ë»á¤Ï¡¢¥¹¥Þ¡¼¥ÈÇÀ¶È¤ÎÆ³Æþ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¸½¾õ¤Ë¤â¿¨¤ì¤Ä¤Ä¡¢ÆüËÜ¤Î¿©Ê¸²½¤ò»Ù¤¨¤ëÇÀ²È¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë²ÝÂê¤Î¿¼¹ï¤µ¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤¿¡£ÊÆ²Á¹âÆ¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ë¹½Â¤Åª¤ÊÌäÂê¤ò¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤¬¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤ë¤Ù¤¤«¡¢Ìä¤¤¤òÅê¤²¤«¤±¤ë·Á¤ÇÆ°²è¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
