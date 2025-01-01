¾¾°æ¥±¥à¥ê¡¡¤¿¤³¾Æ¤²°¤Ç¾×·â¡Ä30Ê¬¸å¤Î¿·´´Àþ¤Þ¤Ç¤ËÍ¾Íµ¤Î¤Ï¤º¤¬¡Ö°ìÈÖÁ°¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¿¤ä¤Ä¤¬¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡×¤Î¾¾°æ¥±¥à¥ê¡Ê32¡Ë¤¬23ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÄ¶ÆÃÂç¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂSP¡×¡Ê²ÐÍË¸å7¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¤¿¤³¾Æ¤²°¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿ºÝ¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Öº£Ç¯¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤¿ÍÌ¾¿Í¥Ñ¡¼¥È¡Ê1¡Ë¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¾¾°æ¡£¡Öº£Ç¯¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ç°ìÈÖÊ¢¤¬Î©¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤Î¥È¡¼¥¯¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡¢¿·´´Àþ¤Ç¿·Âçºå¤«¤éÅìµþ¤ØÌá¤ëºÝ¤Ë¡Ö¿·´´Àþ¤Î»þ´Ö¤Þ¤Ç¸å30Ê¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È»þ´Ö¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡Ö¤ªÊ¢¶õ¤¤¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¿¤³¾Æ¤¿©¤Ù¤Æµ¢¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤ªÅ¹¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤ªÅ¹¤ÎÁ°¤Ë¤Ï2¿Í¤·¤«ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡ÖÅ´ÈÄ¤Î¾å¤Ç½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¡£¤À¤«¤é¤â¤¦¤Á¤ç¤¤¤Á¤ç¤¤¤Ã¤Æ¡×¤È¤¹¤°¹ØÆþ½ÐÍè¤ë¤È³Î¿®¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡Ö°ìÈÖÁ°¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¿¤ä¤Ä¤¬¡È¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤³¾Æ¤¡¢8¸ÄÆþ¤ê¤ò17¸Ä¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¡£¹ç·×136¸Ä¡ÄÊÂ¤ó¤Ç¤¿¤¿¤³¾Æ¤¤¬Á´Éô¤½¤¤¤Ä¤ËÃ¥¤ï¤ì¤Æ¡Ä¡×¤È¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÂçÎÌÃíÊ¸¤Ç¤¹¤Ç¤Ë½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¤¿¤³¾Æ¤¤òÁ´¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÃíÊ¸¤ËMCÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤«¤Ê?Ã¯¤«¤Î¡×¤Èº¹¤·Æþ¤ì¤Ê¤É¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¾¾°æ¤Ï¡Ö¤À¤«¤éËÍ¡¢º£17¿ÍÁÈ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×Ãµ¤·¤Æ¤ó¤¹¤è¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¤Ä¤Ä¡Ö·ë¶É¤½¤ì¤Ç¿·´´Àþ¾è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¤¿¤³¾Æ¤¤òÍ¥Àè¤µ¤»¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£