³¤³°¥É¥é¥Þ¡Ø±Ñ¹ñ¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡Á²¦¼¼¤òÍÉ¤ë¤¬¤·¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ù¤¬NHK¤ÇÊüÁ÷·èÄê¡ª
³¤³°¥É¥é¥Þ¡Ø±Ñ¹ñ¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡Á²¦¼¼¤òÍÉ¤ë¤¬¤·¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ù¤¬NHK¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ø¥°¥Ã¥É¡¦¥ª¡¼¥á¥ó¥º¡Ù¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥·¡¼¥ó¤¬¸Î¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹2À¤¤Î ¡Ä
³¤³°¥É¥é¥Þ¡Ø±Ñ¹ñ¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡Á²¦¼¼¤òÍÉ¤ë¤¬¤·¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ÙÊüÁ÷
¡Ø±Ñ¹ñ¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡Á²¦¼¼¤òÍÉ¤ë¤¬¤·¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ù¤Ï¡¢µ¿ÏÇ¤Î±²Ãæ¤Ë¤¢¤ë±Ñ¹ñ²¦»Ò¤ËÄ©¤ó¤À¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÊª¸ì¡£¡Ø¥°¥Ã¥É¡¦¥ª¡¼¥á¥ó¥º¡Ù¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥·¡¼¥ó¤¬¸Î¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹2À¤¤Î¼¡ÃË¤Ç¥Á¥ã¡¼¥ë¥º3À¤¤ò·»¤Ë»ý¤Ä¥è¡¼¥¯¸ø¼ß¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¤ò±é¤¸¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯2·î¤è¤êU-NEXT¤ÇÇÛ¿®¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¤Ïº£²ó¤¬½é¡£
¤¢¤é¤¹¤¸
2019Ç¯11·î¡¢BBC¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¢¥¨¥ß¥ê¡¼¡¦¥á¥¤¥È¥ê¥¹¤Ï±Ñ²¦¼¼¤Î¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼²¦»Ò¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÎ×¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¤³¤È2011Ç¯¡¢²¦»Ò¤ÈÅö»þ17ºÐ¤Î½÷À¤¬¿Æ¤·¤²¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ò¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¿·Ê¹¼Ò¤¬Æþ¼ê¡£¤½¤Î½÷À¤¬¡Ö²¦»Ò¤ÈÉÔÆ±°ÕÀ¸ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¤³¤È¤ÇÁûÆ°¤¬µ¯¤¤ë¡£¤½¤Î¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂçÉÙ¹ë¤Ç¡¢Ì¤À®Ç¯¤Ø¤ÎÀ²Ã³²¤ÇÉþÌò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¥¸¥§¥Õ¥ê¡¼¡¦¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¡£
Åö»þ¤Ï¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²¦»Ò¤Îµ¿ÏÇ¤Ï¤¦¤ä¤à¤ä¤Î¤Þ¤Þ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¹´Î±Ãæ¤Î¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¤¬¹öÃæ¤Ç»àË´¤¹¤ë¤È¡¢¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼²¦»Ò¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ËºÆ¤ÓÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£±Ñ²¦¼¼¤ÎÈë½ñ´±¥¢¥Þ¥ó¥À¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤ÆÈ¿ÏÀ¤¹¤ë¤³¤È¤ò²¦»Ò¤ËÄó°Æ¤·¡¢¥¨¥ß¥ê¡¼¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£
²¦»Ò¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ï¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀ¥¸ÍºÝ¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¨¥ß¥ê¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤Þ¤¿¤È¤Ê¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥¥ó¥¬¥àµÜÅÂ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¥¨¥ß¥ê¡¼¤Ï¤É¤ó¤Ê¼ÁÌä¤ò²¦»Ò¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤¿¤Î¤«¡©¡¡¤½¤·¤Æ²¦»Ò¤¬¸ì¤Ã¤¿¤³¤È¤È¤Ï¡Ä¡©
¡Ê¢¨¾Î¹æ¤Ï2024Ç¯¤Î¥É¥é¥ÞÀ©ºî»þ¤Î¤â¤Î¡Ë
¥¥ã¥¹¥È¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼²¦»Ò¥Þ¥¤¥±¥ëŽ¥¥·¡¼¥ó
¡ÎÀ¼¡§Â¼¼£ ³Ø¡Ï¥¨¥ß¥ê¡¼¡¦¥á¥¤¥È¥ê¥¹¥ë¡¼¥¹¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó
¡ÎÀ¼¡§±àºê Ì¤·Ã¡Ï¥¨¥º¥á¥ê¥Ç¥£¥¢¡¦¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É
¡ÎÀ¼¡§µÜÅç °ÍÎ¤¡Ï¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥È¥¨¥Ê¡¦¥Ï¡¼¥É¥¦¥£¥Ã¥¯
¡ÎÀ¼¡§ÃæÃ« °ìÇî¡Ï¥»¡¼¥é¡Ê¥Õ¥¡¡¼¥®¡¼¡Ë¥¯¥ì¥¢¡¦¥é¥Ã¥·¥å¥Ö¥ë¥Ã¥¯
¡ÎÀ¼¡§ÅÏÊÕ Èþº´¡Ï ¤Û¤«
ÊüÁ÷¾ðÊó
³¤³°¥É¥é¥Þ¡Ø±Ñ¹ñ¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡Á²¦¼¼¤òÍÉ¤ë¤¬¤·¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ù¤Ï¡¢NHKÁí¹ç¤Ë¤Æ2026Ç¯1·î11Æü¡ÊÆü¡Ë23¡§00¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¡£
²»À¼¡§¥¹¥Æ¥ì¥ª 2¤«¹ñ¸ì¡Ê¼ç²»À¼¡§ÆüËÜ¸ì¿á¤ÂØ¤¨¡¿Éû²»À¼¡§±Ñ¸ì¡Ë
¢¨NHK ONE¡Ê¿·NHK¥×¥é¥¹¡Ë¤Ë¤ÆÆ±»þ¡¦¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Í½Äê
¢¨ÊüÁ÷Æü»þ¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê
¢¨BS¥×¥ì¥ß¥¢¥à4K¤Ç¤Ï2025Ç¯3·îÊüÁ÷
