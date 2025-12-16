【驚異的な値上げ目前】かつてないほどパソコンが値上がりします。私たちはどう備えればいいか解説します
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が、自身のYouTubeチャンネル「戸田覚ガジェット【辛口】点数評価」で「【驚異的な値上げ目前】かつてないほどパソコンが値上がりします。私たちはどう備えればいいか解説します」と題した動画を公開。AIデータセンターの需要急増を背景に、今後パソコンが「かつてないレベルで値上がりする」との見通しを明らかにし、購入を検討しているユーザーへ警鐘を鳴らした。
戸田氏によると、今回の価格高騰の主な原因は、世界的なAIブームに伴うデータセンターの建設ラッシュにあるという。データセンターで大量に必要とされるメモリやSSD（ストレージ）の生産に各メーカーが注力した結果、個人向けパソコンに回す部品の生産ラインが圧迫されている。戸田氏は「パソコンに使うメモリやSSD、ハードディスクが作れないんですよ」と述べ、部品の供給不足が価格高騰に直結している現状を解説した。
この影響はすでに顕在化しており、自作PC市場ではメモリやSSDが「めちゃくちゃ高い」「売ってない」状況だと指摘。さらに、大手SSDメーカーのMicron社がコンシューマー向け事業からの撤退を発表した件にも触れ、「需要がめちゃくちゃあるのに“売り物がないからやめます”っていうんですよ」と、事態の異常性を強調した。この流れを受け、HP、Dell、Lenovoといった大手PCメーカーもすでに値上げを発表しているという。
今後の値上がり幅について、戸田氏は複数の業界関係者からの情報として「『2～3割で済めばいいほうだ』って何社も言っています」と明かした。時期によっては現在の価格の倍になる可能性も秘めているとし、特に2025年の新モデルからは4～5割、場合によっては7割価格が上昇する可能性も否定できないと予測した。
以上の状況を踏まえ、戸田氏はパソコンの購入を検討している人に対し、「今すぐ買っちゃってください」と強く推奨。特に2026年春の新入学や新社会人シーズンでの購入を予定しているユーザーも、待たずに今購入することが最善の策だと結論付けた。今回の値上げは「パソコンの価格が上がるとか下がるとかっていうレベルを超えた上がり方をする」と繰り返し注意を促し、早めの行動を呼びかけている。
戸田氏によると、今回の価格高騰の主な原因は、世界的なAIブームに伴うデータセンターの建設ラッシュにあるという。データセンターで大量に必要とされるメモリやSSD（ストレージ）の生産に各メーカーが注力した結果、個人向けパソコンに回す部品の生産ラインが圧迫されている。戸田氏は「パソコンに使うメモリやSSD、ハードディスクが作れないんですよ」と述べ、部品の供給不足が価格高騰に直結している現状を解説した。
この影響はすでに顕在化しており、自作PC市場ではメモリやSSDが「めちゃくちゃ高い」「売ってない」状況だと指摘。さらに、大手SSDメーカーのMicron社がコンシューマー向け事業からの撤退を発表した件にも触れ、「需要がめちゃくちゃあるのに“売り物がないからやめます”っていうんですよ」と、事態の異常性を強調した。この流れを受け、HP、Dell、Lenovoといった大手PCメーカーもすでに値上げを発表しているという。
今後の値上がり幅について、戸田氏は複数の業界関係者からの情報として「『2～3割で済めばいいほうだ』って何社も言っています」と明かした。時期によっては現在の価格の倍になる可能性も秘めているとし、特に2025年の新モデルからは4～5割、場合によっては7割価格が上昇する可能性も否定できないと予測した。
以上の状況を踏まえ、戸田氏はパソコンの購入を検討している人に対し、「今すぐ買っちゃってください」と強く推奨。特に2026年春の新入学や新社会人シーズンでの購入を予定しているユーザーも、待たずに今購入することが最善の策だと結論付けた。今回の値上げは「パソコンの価格が上がるとか下がるとかっていうレベルを超えた上がり方をする」と繰り返し注意を促し、早めの行動を呼びかけている。
YouTubeの動画内容
関連記事
【魅力的だな】電子ペーパースマホの決定版登場。「BOOX Palma 2 Pro」は、カラーで見やすさ上々。ペンで手書きも通話もできます
【ボイスチェンジャー付き】画面と自分の声をミキーサでできる「 FIFINE AMPLIGAME SC8」をレビューします
【これもパソコン】10.95インチのタブレットスタイルパソコン＆ゲームモデル「OneXPlayer X1 Air」をレビューします
チャンネル情報
戸田覚 ビジネス書作家 株式会社アバンギャルド、株式会社戸田覚事務所代表取締役著書150冊以上、連載月間30本以上好評執筆中IT機器、ガジェットの最新モデルをキャリア30年超のベテランが【辛口レビュー】。使いこなしなどのワザもお届けします！