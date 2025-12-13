±©Ä»¿µ°ì¥¢¥Ê¤¬¡Ö¹¥¤¤ÊÃËÀ¥¢¥Ê¥é¥ó¥¥ó¥°2025¡×¼ó°Ì´ÙÍî¤Ç3°Ì¤Ë¡Ä1¶¯»þÂå¤«¤é¥Ô¡¼¥¯¥¢¥¦¥È¤Î¶È³¦É¾
¡¡¥ª¥ê¥³¥ó¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤è¤ë¡Ö¹¥¤¤ÊÃËÀ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°2025¡×¤¬12·î12ÆüÈ¯É½¤µ¤ì¡¢1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿TBS¤ÎÆîÇÈ²í½Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê37¡Ë¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÝ¯°ææÆ¤ÈÆü¥Æ¥ìÆ£°æµ®É§¥¢¥Ê¤Ë¡ÈÈùÌ¯¤Ê½©É÷¡É¡ÄÆü¥Æ¥ì¡Önews zero¡×ÁªµóÆÃÈÖ¤Ï»ëÄ°Î¨¥È¥Ã¥×¤â
¡Ö¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù¤Ç¤ÎB'z¤Î³Ú¶Ê¤ò²Î¤Ã¤¿¤ê¡¢¼Â¶·¤âÃæ·Ñ¤â¥Ï¥Á¥ã¥á¥Á¥ã¤ÇÌÌÇò¤¯¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤âÌîµåÃæ·Ñ¤Ê¤É¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥é¥ó¥¥ó¥°2°Ì¤Î44ºÐ¡¢TBS¤ÎÀÖ²®Êâ¥¢¥Ê¤È¤â¤É¤â¡¢¶É¥¢¥ÊÀïÀþ¤Î¥Õ¥§¡¼¥º¤¬¿·»þÂå¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¤È¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ·ÝÇ½¥Ç¥¹¥¯¡£
¡Ö5Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ø¹¥¤¤Ê½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ù¤Ç¤â¡¢TBS¤ÏÅÄÂ¼¿¿»Ò¥¢¥Ê¤¬2Ç¯Ï¢Â³¤Ç1°Ì¤Ëµ±¤¡¢2°Ì¤Ë¹¾Æ£°¦¥¢¥Ê¤¬Áª¤Ð¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ï¥ó¥Ä¡¼¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£TBS¤«¤é¤Ï6°Ì¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤Î¿ù»³¿¿Ìé¥¢¥Ê¤â¿Íµ¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤ÆÀ¤Âå¸òÂå¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¢°ìÊý¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Î±©Ä»¿µ°ì¥¢¥Ê¡Ê54¡Ë¡£º£²ó¤ÎÃËÀ¥¢¥Ê¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç3°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢ÄÌ»»8²ó¤ò¿ô¤¨¤¿ºòÇ¯1°Ì¤«¤é½ç°Ì¤ò²¼¤²¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¥Æ¥ìÄ«·ÏÄ«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¤ÎMC¤ËÒÅ¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÎÆü¥Æ¥ì·Ï¡Ö¤°¤ë¤°¤ë¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡×¡¢Æ±¶É¡Ö¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤ë1Ê¬´Ö¤Î¿¼¥¤¥¤ÏÃ¡×¤Ê¤É¡¢ÃËÀ¥¢¥Ê¤Î¾ÝÄ§ÅªÂ¸ºß¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢±©Ä»¥¢¥Ê¤Î1¶¯»þÂå¤«¤é¤ÎÊÑ²½¤â¶È³¦¤Ç¤ÏÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¢£¥Ð¡¼¥É°ì¶¯»þÂå¤Î¤³¤ì¤«¤é
¡Ö¥Ð¡¼¥É¡Ê±©Ä»¥¢¥Ê¡Ë¤Î¿äÄêÇ¯¼ý¤Ï3²¯¡¢ºÇ¹â7²¯±ß¤È¤âÊó¤¸¤é¤ì¶É¥¢¥Ê»þÂå¤Î1000Ëü±ß¤«¤éÂçÉýÁý¤·¡Ø±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡Ù¤Î¿äÄê3²¯±ß¤Ê¤É¡¢ÈÖÁÈ1ËÜ¤¢¤¿¤ê50Ëü±ß¤«¤é100Ëü±ß¤â¤Î¥®¥ã¥é¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¶È³¦¤Î¥È¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£CM¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È»Ê²ñ¡¢½ñÀÒ°õÀÇ¤â¤¢¤ê¡¢¥Ë¥Û¥ó¥â¥Ë¥¿¡¼Ä´ºº¤Ë¤è¤ë2025Ç¯¤Î¥¿¥ì¥ó¥ÈÈÖÁÈ½Ð±éËÜ¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê´ØÅìÃÏ¶è¡¢1¡Á11·îÊ¬¡Ë¤Ç¤â17°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡¢307ËÜ¤â¤Î½Ð±é¤òµÏ¿¤È¡¢°ÂÄê¤·¤¿Ïª½Ð¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃËÀ¥¢¥Ê¤ÎÆ´¤ì¡¢½ÐÀ¤Æ¬¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥Ô¡¼¥¯¥¢¥¦¥È¤ÎÃû¤·¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡±©Ä»¥¢¥Ê¤Ï1994Ç¯¤ËÆü¥Æ¥ì¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢Ä«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥º¡¼¥à¥¤¥ó¡ª¡ªSUPER¡×¤Ê¤É¤Ç³èÌö¡¢2011Ç¯¤Ë¥Õ¥ê¡¼¤ËÅ¾¿È¸å¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤â³ÎÎ©¤·¤¿¡£12Æü¤Î¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¸µ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¼Ò°÷¤Î¶ÌÀîÅ°»á¡¢Ä¹Åè°ìÌÐ¤ÈÃú¡¹È¯»ß¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡Ö¸µ¶É¥¢¥Ê¤È¤¤¤¦¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é¡¢¤µ¤é¤Ë¾å¤ÎÌ¾»Ê²ñ¼Ô¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤¤¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«ÃíÌÜ¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢ÊüÁ÷´Ø·¸¼Ô¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹¥¤¤ÊÃËÀ¥¢¥Ê¥é¥ó¥¥ó¥°¼ó°Ì¤«¤é¤Î´ÙÍî¤ò¡¢ËÜ¿Í¤Ï¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤âÃíÌÜ¤À¡£
