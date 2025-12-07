¡Ö¥Þ¥Þ¤¬º£¹Ô¤¯¤«¤é¤Ê¡×»Ò¤É¤â¤¬µã¤¤¤Æ¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉ×¤ÏÃÎ¤é¤ó´é¡¿¤ªÂð¤ÎÉ×¤ò¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡Ê7¡Ë
▶▶¤³¤ÎºîÉÊ¤òºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à
É×¤Î»Å»ö¤ÎÅÔ¹ç¤ÇÅÄ¼Ë¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤¿¹á¿¥¤È¡¢¹â¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤È·ëº§¤·ÇÀ²È¤Ë²Ç¤¤¤À¤Ê¤Ê»Ò¡£¹á¿¥¤ÎÉ×¤ÎÇ¦¤Ï°¦ºÊ²È¤ÈÉ¾È½¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÁ÷¤ê·Þ¤¨¤ò°ì½ï¤Ë¤¹¤ë»Ñ¤ò¤ß¤«¤±¤ë¤³¤È¤â¡£°ìÊý¡¢¤Ê¤Ê»Ò¤Ï·ùÌ£¤Ð¤«¤ê¤ÎµÁÎ¾¿Æ¤ËÀÕ¤á¤é¤ì¡¢É×¤Ë¤â½õ¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤º¡¢²È¤Ç´²¤°¤³¤È¤â¤Þ¤Þ¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢Ç¦¤¬Å¹Ä¹¤òÌ³¤á¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¤Ê¤Ê»Ò¤¬¥Ñ¡¼¥È¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡Ä¡£
¤Þ¤ë¤ÇÀÜÅÀ¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Õ¤¿¤ê¤Î½÷À¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¢¨ËÜµ»ö¤Ïºî²è¡¿¤ß¤³¤Þ¤ë¡¡¸¶ºî¡¿¤¤¤¯¤¿¤Ï¤ÊÃø¤Î½ñÀÒ¡Ø¤ªÂð¤ÎÉ×¤ò¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãø¡á¤ß¤³¤Þ¤ë¡¢¤¤¤¯¤¿¤Ï¤Ê¡¿¡Ø¤ªÂð¤ÎÉ×¤ò¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡Ù